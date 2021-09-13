Популярные продукты укрепят ваш иммунитет — рекомендует диетолог

Подхватывать вирусы — это нормально. Болеть долго и часто — нет. Добавьте эти продукты в свое меню, чтобы укрепить свой иммунитет.

Как повысить иммунитет в домашних условиях осенью? Каждый из нас хочет чувствовать себя более прочным под влиянием погодных условий.

Стойкая иммунная система является ключевым для борьбы с бактериями и вирусами, которые вызывают у нас болезни, поэтому укрепление иммунитета любой -каким способом является лучшим выбором для улучшения здоровья. К счастью, в борьбе с вирусами диета может сыграть определенную роль. Диетологиня Сара Гарон, которая основывает свои советы только на фактах доказательной медицины, перечислила продукты, обязательно должны быть в меню в осенне-зимний период.

Сара Гарон — Фейсбук

Несмотря на то, что науке еще предстоит пройти долгий путь, чтобы определить точную взаимодействие между диетой и иммунной системой — и ни одна пища не помешает вам заболеть — есть доказательства того, что питательные вещества определенных продуктов могут поддерживать способность организма предотвращать болезни.

Диета, богатая антиоксидантами, витаминами и минералами (и с низким содержанием воспалительных продуктов, таких как сахар, алкоголь и жареные блюда) — важный путь к хорошему самочувствию. Добавьте следующие продукты, чтобы продолжить укреплять вашу иммунную систему.

Апельсины

Несмотря на народную мудрость, апельсины и их сок не является волшебным эликсиром от насморка.

Тем не менее, витамин С, который они содержат, похоже, общий положительное влияние на иммунную систему, поскольку он поддерживает барьер ваших клеток против патогенов и уменьшает вред от действия свободных радикалов. Один апельсин содержит 68 мг витамина С (105% рекомендуемой суточной нормы для женщин и 91% для мужчин), поэтому вы можете чувствовать себя хорошо, когда очищаете этот пикантный фрукт от завтрака, обеда или перекуса.

Чеснок

Чеснок не только держит ваших друзей на расстоянии — он также может держать болезнетворные микроорганизмы подальше. Согласно исследованию в журнале Journal of Immunology Research, пикантные луковицы, похоже, усиливают иммунную функцию, стимулируя клетки, такие как макрофаги и лимфоциты — солдаты на передовой вашей иммунной системы. Идите вперед и загрузите песто или жареную чеснока. (Только не забудьте после этого почистить зубы!)

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Имбирь

Имбирь давно известен своими эффектами против тошноты, но он также может быть другом для вашей иммунной системы. Хотя имбирь не предпринимает прямого нападения на вирусы или бактерии, исследования показывают, что благодаря своим антиоксидантным свойствам он помогает уменьшить системное воспаление. Когда организм меньше воспаление, с которым можно бороться, иммунная система может лучше бороться с вредными внешними приступами.

Болгарский перец

Цитрусовые — не единственный крупный производитель витамина С. Фактически, красный болгарский перец превосходит апельсины на 108 дополнительных миллиграммов витамина С на чашку. Чтобы посмотреть на вещи, рекомендуемая суточная норма этого питательного вещества на целый день составляет всего 75 мг.

Получите преимущества по усилению иммунитета красного перца, добавив хумус.

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Капуста

Что касается еды в качестве лекарства, вы не можете ошибиться с здоровой капустой капусты. Этот листовой зеленый не только содержит большое количество витамина С, но также может похвастаться большим количеством витаминов А и Е. Согласно исследованиям 2018 года в Journal of Clinical Medicine, витамин А помогает регулировать клеточный иммунный ответ. Салат из капусты, кто?

Помидоры

Готовые к очередному невиспиваного героя витамина С? Помидоры являются удивительным источником этого питательного вещества, повышает иммунитет, с 25 миллиграммами на чашку. Они также богаты витамином А и ликопином, антиоксидантом, который уменьшает воспаление (и — бонус, — может даже сыграть определенную роль в профилактике нескольких видов рака). Интересно, что организму легче усваивать ликопин из вареных помидоров — поэтому не стоит сбрасывать со счетов то банка, нарезанную кубиками, или соус для спагетти, висящий в вашей кладовке.

Добавляйте эти продукты в ежедневный рацион, и иммунитету осенью будет на высоте.

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