Популярные продукты, в которых кальция больше, чем в стакане молока: диетологи составили рейтинг

Популярные продукты, в которых кальция больше, чем в стакане молока: диетологи составили рейтинг

Коровье молоко – не единственная звезда среди богатых кальцием продуктов.

Кальций является важным минералом, который следует потреблять ежедневно, поскольку он помогает поддерживать крепкость костей и позволяет организму усваивать основные питательные вещества, такие как витамин D. Организм не производит этот минерал, поэтому важно ежедневно потреблять достаточно полезных веществ с пищей.

Есть много продуктов, в которых достаточно кальция. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан 1% молока содержит около 305 миллиграммов минерала. Однако есть и другие рекордсмены, богатые кальцием.

Для справки, большинство взрослых нужно употреблять 1000 миллиграммов кальция ежедневно.

Ниже мы предоставим пять продуктов и напитков, содержащих больше кальция, чем стакан молока.

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Тофу

Пол тарелки обычного тофу содержит 434 миллиграмма кальция. Это почти на 100 миллиграммов больше, чем в стакане коровьего молока.

Шпинат

Тарелка тушеного шпината содержит 250 мг кальция, так что если вы съедите еще 1/4 тарелки, вы получите больше этого минерала, чем с одним стаканом молока.

Миндальное молоко

Миндаль сам по себе является хорошим источником кальция, содержащим около 75 миллиграммов на 30 граммов. Однако в одной чашке обогащенного растительного миндального молока еще больше кальция — целых 450 миллиграммов.

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Сардины (с костями)

Одна банка сардина с костями содержит около 325 миллиграммов кальция. Вместо белого хлеба к ним добавьте крекеры из цельного зерна или семян.

УНИАН

Апельсиновый фреш

Одна чашка свежего апельсинового сока содержит 350 мг кальция, что составляет примерно 25% от рекомендованного рациона. Не говоря уже о том, что с напитком вы получаете 100% суточной потребности в витамине С.