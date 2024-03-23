Популярный фрукт помогает против тромбоза: новое исследование раскрыло невероятные свойства

Тромбоз довольно серьезное заболевание, несущее потенциально опасные последствия. Последние исследования показали, что предотвратить его можно не только с помощью медицинских препаратов, но и определенных продуктов питания.

Речь идет о любимом многими украинцами киви. Эксперты утверждают, если есть хотя бы 2-3 киви в день, то можно значительно снизить риск образования сгустков крови, а также снижает количество жира в крови. Норвежская команда ученых, проводившая исследования, считает, что этот фрукт может даже стать эффективной альтернативой аспирину.

Исследование проводилось в Университете Осло. По его результатам употребление 2-3 киви в день в течение 28 дней значительно снизило тромбоциты агрегации (сгустки крови) у добровольцев, а также на 15% уменьшило уровень триглицеридов по сравнению с контрольной группой.

Ученым удалось выяснить, что киви разжижает кровь, чем значительно снижает риск образования тромбов и жира в крови, что и становится наиболее частой причиной укупорки сосудов. При этом оно не влияет на уровень "хорошего" холестерина. Такой же эффект можно получить, принимая аспирин в дозе, рекомендованной врачами для укрепления здоровья сердца.

Ведущий исследователь, профессор Института фундаментальных медицинских наук в Университете Осло, Асим Дуттарой отметил, что киви полностью соответствует препаратам, которые угнетают тромбоциты (в частности, аспирин) для снижения частоты инфаркта миокарда, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что аспирин, являющийся нестероидным противовоспалительным средством (НПВС), чаще всего предназначается для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно это лекарство принимает около 14 миллионов человек в США. Но, как и любые другие препараты этого класса, аспирин вызывает воспаление и пептическую язву желудочно-кишечного тракта. Ежегодно около 100 тысяч человек госпитализируют, а из них 10-20 тысяч умирают от осложнений из-за приема НПВС.

Конечно, команда профессора Дуттароя не рекомендует полностью заменить аспирин киви, но важно добавить этот фрукт в свой ежедневный рацион, особенно тем, кто пытается улучшить здоровье сердца с помощью специальной диеты.

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