Зачем полезно пить черный чай / © unsplash.com

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Родиной черного чая является Китай, откуда к нам и пришла многовековая традиция производить его, а позже и заваривать. Украинцы тоже любят этот напиток. Кто-то предпочитает классический черный, кому-то больше нравится чай с разными примесями. Однако, за время его существования вокруг напитка возникло немало мифов, в большинство из которых многие из нас до сих пор верят.

В чем польза черного чая: почему его нужно пить

Интересно, что в Древнем Китае к чаю относились не как к освежающему напитку, а как к настоящему лекарству. Так в чем же его польза? В черном чае содержатся следующие компоненты:

полифенолы — важнейшая группа соединений, отвечающая за все полезные свойства чая, а также его вкус и цвет. В процессе ферментации полифенолы изменяются (в зеленом чае этого не происходит).

теафлавины — чай получает от них красновато-коричневый цвет, а еще терпкий вкус. Они являются антиоксидантами, положительно влияющими на наш организм.

теарубигины — придают напитку темно-красный цвет и обладают антиоксидантными свойствами.

катехины — хотя после ферментации их количество значительно уменьшается (по сравнению с зеленым чаем), однако они все же остаются. Катехины являются еще одними мощными антиоксидантами.

флавоноиды — группа полифенолов, отличающихся противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

таннины — благодаря им чай получает терпкий вкус, а еще они помогают железу лучше усваиваться.

кофеин — естественный стимулятор, который уменьшает чувство усталости и улучшает концентрацию внимания.

витамины — в черном чае содержится витамин К, играющий важную роль в свертывании крови, а также витамины группы В, играющие роль в различных функциях организма, в частности, в метаболизме, и витамин Р, который необходим для укрепления стен капилляров.

микроэлементы и минералы — в частности, в черном чае содержатся фтор (укрепление эмали зубов), марганец (здоровье костей), калий (поддержка артериального давления), а также цинк, селен, медь и т.д.

ароматические соединения — они формируются при сушке и ферментации, придавая напитку многогранный и сложный аромат.

Итак, черный чай содержит немало антиоксидантов, помогающих бороться со свободными радикалами в организме, уменьшать окислительные и воспалительные процессы. Благодаря регулярному употреблению черного чая можно значительно снизить количество “плохого” холестерина, а еще улучшить пищеварение, стимулируя рост количества полезных бактерий.

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Сколько чашек черного чая полезно пить в день

Хотя черный чай действительно полезен, однако существуют определенные оговорки. При чрезмерном его потреблении возможны некоторые проблемы со здоровьем, в частности, тахикардия (ускоренное сердцебиение), нарушение сна, тремор, аритмия.

Людям с дефицитом железа или анемией врачи советуют пить черный чай не во время еды, а между ними. Для здоровых людей оптимальной ежедневной дозой 1-3 кружки чая в день. Однако, если вы беременны, кормите ребенка или хронические заболевания, лучше проконсультироваться у врача.