Популярный напиток способен сделать людей долгожителями: результаты последнего исследования, которые могут удивить

Чем пиво помогает организму / © unsplash.com

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Как и вино, пиво может иметь пользу для здоровья при умеренном потреблении. Безалкогольные пива стали очень популярными в последнее время, но являются ли эти напитки полезными? В пилотном исследовании, опубликованном в журнале ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, ученые сообщают, что по сравнению с их микробиомом до испытания мужчины, ежедневно употреблявшие по одной порции алкогольного или безалкогольного пива, имели более разнообразный состав кишечных микробов, что может снизить риск некоторых заболеваний.

Триллионы микроорганизмов заселяют желудочно-кишечный тракт человека, оказывая непосредственное влияние на его благосостояние. Исследования показали, что когда в организме присутствует большее количество типов бактерий, люди обычно имеют меньший риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Пиво содержит соединения, такие как полифенолы, а также микроорганизмы, возникающие во время его брожения, которые могут влиять на разнообразие микробов в кишечнике человека.

Предварительно опубликованное исследование типа показало, что когда мужчины и женщины употребляли безалкогольное светлое пиво в течение 30 дней, их микробиом кишечника стал более разнообразным. Многие из этих людей также входили во вторую группу, которая пила алкогольную версию пива, и это не дало того же эффекта.

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Немногие другие клинические исследования изучали этот вопрос, поэтому Ана Фария и ее коллеги захотели узнать, получат ли они схожие результаты с мужчинами в другом типе исследования — параллельном, случайном испытании с двумя отдельными группами участников.

В этом двойном слепом исследовании 19 здоровых мужчин были случайным образом поделены на две группы, которые пили по 325 мл алкогольного или безалкогольного пива во время ужина в течение 4 недель.

Исследователи обнаружили, что вес участников, индекс массы тела и серумные маркеры для здоровья и метаболизма не изменились в течение исследования. Однако в конце 4-недельного периода обе группы имели большее бактериальное разнообразие в своем микробиоме кишечника и более высокие уровни фекальной щелочной фосфатазы, что указывает на улучшение здоровья кишечника.

Исследователи предполагают, что эти результаты могут отличаться от результатов предыдущего исследования через разные дизайны испытаний и потому, что участники проживали в разных сообществах.

Но на основе этого пилотного исследования исследователи утверждают, что потребление одной бутылки пива, независимо от содержания алкоголя, может быть полезным для микробиому кишечника и здоровья кишечника мужчин. Однако они добавляют, что поскольку лучший уровень потребления алкоголя — это отсутствие, безалкогольное пиво может быть более здоровым выбором.

Этот материал носит только информационный характер и не является рекомендацией по постановке диагноза или самостоятельного лечения.