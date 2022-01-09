Популярный народный метод снижения температуры тела может быть опасен: в Минздраве объяснили, почему

Популярный народный метод снижения температуры тела может быть опасен: в Минздраве объяснили, почему

Почему обтирание спиртом не работает.

Популярный народный метод для снижения температуры тела – обтирание спиртом неэффективен. Это может вызвать дополнительный нагрев тела и даже ожоги кожи.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Учитывая, что лихорадку лечить нет смысла, если температура не очень высока, такой метод является не только неэффективным, но и опасным.

Почему обтирание спиртом не работает:

После нанесения на кожу спирт начинает быстро испаряться . Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар. Однако такое охлаждение тела является только ощущением . Оно временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом не уменьшается .

. Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар. Однако такое охлаждение тела . Оно временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом . Обтирание спиртом может быть особенно опасным для детей. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу. Кожа у детей достаточно нежная, поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также вызвать дерматиты или аллергические реакции.

Не каждую лихорадку следует лечить специализированно

При основном заболевании температура тела повышается, потому что иммунная система пытается бороться с инфекцией – в это время формируются антитела. Повышенная температура тела – попытка уничтожить возбудитель болезни.

"Если температура не вызывает вам или вашему ребенку дискомфорта и она ниже определенного порога (ниже 38,5 ˚С), то специально снижать ее не нужно. Лучше пить достаточно чистой воды комнатной температуры. Так организм не будет ощущать обезвоживание и производить достаточно пота для естественного охлаждения всего тела", – объяснили в министерстве.

Отмечается, если температура выше этого порогового значения или вы чувствуете себя плохо, лучше обратиться к семейному врачу за советом. Врач подскажет, какое именно лекарственное средство и в какой дозировке целесообразнее использовать именно для снижения температуры.

Напомним, что в Турции младенец, считавшийся мертвым, пришел в себя по дороге на кладбище. После родов медики сообщили родителям о том, что их сын родился мертвым.

Пандемия коронавируса: в мире за сутки зафиксировали рекордные 2,5 миллиона заражений

Читайте также: