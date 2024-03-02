Популярный продукт, который поможет справиться с болью: что мы не знаем об обычных оливках

Оливки часто используются в блюдах средиземноморской кухни. И, хотя характерный вкус нравится не всем, невзрачный на первый взгляд продукт славится немалыми преимуществами для здоровья.

Оливковые деревья славятся долголетием и, как говорят нутрициологи, могут поделиться с нами. Соединения, содержащиеся в оливках и оливковом масле, в частности олеокантал, оказывают противовоспалительное, антиоксидантное и болеутоляющее действие. Как пишут в Pysznosci.pl, этот продукт точно нужно добавить в свой ежедневный рацион.

Какая польза от оливок для нашего здоровья

Этот невзрачный продукт содержит большое количество питательных веществ. Оливки являются настоящей сокровищницей минералов и витаминов, необходимых для полноценной работы нашего организма.

К примеру, оливки содержат много витаминов группы B, которые играют ключевую роль в правильной работе нервной системы. Они оказывают положительное влияние на наше самочувствие, уменьшают тревогу и стресс. Также эти витамины необходимы, чтобы поддерживать концентрацию и память. Именно витамины группы B необходимы для того, чтобы наши ногти, волосы и кожа оставались красивыми.

Также в оливках содержится большое количество витаминов А, Е и С. Они представляют собой сильные антиоксиданты, защищающие клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов. Также они помогают замедлить процессы старения, снижают риск заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни.

Оливки – как средство от боли

Что полезнее – зеленые или черные оливки / Фото: Pexels

Открытый доктором Gary Beauchamp олеокантал, содержащийся в оливках, действует подобно ибупрофену. Согласно научным исследованиям, он также помогает устранить многие типы раковых клеток, не действуя при этом на здоровые. А еще олеокантал препятствует накоплению бета-амилоида, вызывающего болезнь Альцгеймера.

Хотя оливки могут показаться высококалорийными на первый взгляд (в 100 г содержится примерно 120 ккал), в них содержатся полезные жиры, способные повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП). Сколько оливок нужно съедать за день, чтобы получить все преимущества для здоровья? Специалисты утверждают, что хватит и 7-8 штук.

Как правильно есть оливки

Оливки можно есть как закуску, добавлять их в салаты, пиццу или другие блюда, в том числе и мясные. Они являются частью средиземноморской диеты. Хотя украинцы чаще всего видят зеленые и черные оливки, на самом деле их цветовая палитра гораздо больше. Она включает также оттенки красного и коричневого.

Цвет оливок не случаен, он указывает на стадию созревания продукта:

зеленые — собирают в сентябре, когда оливки еще незрелые, они имеют более жесткую консистенцию, слегка горьковатый вкус, богатые витамином С;

— собирают в сентябре, когда оливки еще незрелые, они имеют более жесткую консистенцию, слегка горьковатый вкус, богатые витамином С; красные – собирают в конце октября-начале ноября, когда плоды уже начинают созревать, цвет может отличаться оттенком от красного до коричневого, сочетают мягкий вкус сладости и горечи;

– собирают в конце октября-начале ноября, когда плоды уже начинают созревать, цвет может отличаться оттенком от красного до коричневого, сочетают мягкий вкус сладости и горечи; черные — собирают в декабре, имеют темно-фиолетовый цвет, мягкую консистенцию и только слегка солоноватый вкус.

Что полезнее – зеленые или черные оливки? В самом деле, правильного ответа не существует. Здесь все зависит именно от ваших вкусовых предпочтений. Интересно, что диетологи часто рекомендуют промывать консервированные оливки, чтобы избавиться от излишней соли и других добавок.

Можно ли есть оливки при гастрите: кому противопоказаны

К сожалению, оливки можно есть далеко не всем. Этот продукт отличается сильным желчегонным эффектом, поэтому его не стоит добавлять в свой рацион людям во время обострения холецистита и других заболеваний желчного пузыря. Нельзя их употреблять и при камнях в почках.

Консервированные оливки могут быть вредными из-за добавок, которые к ним добавляют производители. Так остатки глютоната железа и невымытой каустической соды делают их сильным аллергеном. Нельзя есть оливки при гастрите, а также детям до 3 лет.

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