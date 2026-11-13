После каких десяти вещей нужно обязательно мыть руки: исследование

10 вещей после которых нужно помыть руки / © pexels.com

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Часть микробов способна определенное время оставаться на поверхностях, которыми частенько пользуются другие люди. Если после этого коснуться лица, начать есть или готовить пищу, возбудители инфекций могут попасть в организм.

Специалисты советуют не забывать о гигиене рук, особенно после контакта с предметами всеобщего пользования. Рассказываем, какие 10 вещей нуждаются в особом внимании и после чего лучше сразу пойти помыть руки.

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Деньги

Банкноты и монеты каждый день проходят через руки большого количества людей. Ими рассчитываются в магазинах, кафе, рынках и в общественном транспорте. Поэтому на денежном выражении могут оставаться бактерии и другие микроорганизмы.

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Даже если купюра с виду чистая, это еще не означает, что на ней нет загрязнений. После расчетов наличными лучше вымыть руки, особенно перед тем, как садиться за стол.

Дверные ручки

Дверные ручки в магазинах, офисах, больницах и подъездах постоянно затрагивают разные люди. Кто только что вернулся с улицы, кто перед этим пользовался транспортом, а кто мог чихнуть или кашлянуть в ладонь.

Все это создает условия для переноса микроорганизмов с одного человека на другого. Поэтому после посещения общественных мест следует помыть руки и не прикасаться к этому моменту.

Смартфон

Мы берем телефон в руки десятки раз в день: в транспорте, магазине, на работе и дома. Часто пользуемся им даже во время еды или кладем на разные поверхности.

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На корпусе и экране смартфона постепенно скапливаются пыль, остатки кожного жира и микроорганизмы. К тому же телефон регулярно контактирует с лицом, когда мы разговариваем.

Поэтому гаджет следует периодически очищать средствами, подходящими для конкретной модели. А после контакта с грязными поверхностями лучше сначала вымыть руки, а потом брать телефон.

Поручни и ручки в общественном транспорте

Во время поездки автобусом, троллейбусом или метро пассажиры держатся за те же перила, нажимают кнопки и открывают дверь. В часы пик этими поверхностями пользуется особенно много людей.

Микроорганизмы могут попадать на перила из рук пассажиров и некоторое время оставаться там. Потому после поездки общественным транспортом желательно вымыть руки водой с мылом. Если такой возможности нет, выручите антисептик.

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Поверхности в общественных туалетах

В общественных туалетах есть немало предметов, которых приходится затрагивать во время посещения: дверные ручки, краны, кнопки слива воды и дозаторы мыла.

Их используют многие люди, поэтому чистота таких поверхностей зависит от регулярности уборки. После туалета руки нужно обязательно мыть с мылом, даже если вы не заметили на них видимой грязи.

Кухонные губки и доски для нарезки

Кухонная губка кажется совершенно безопасной вещью, ведь ею мы регулярно моем посуду. Однако из-за постоянной влажности и остатков пищи она может стать благоприятной средой для размножения бактерий.

В отдельном внимании нуждаются доски для нарезки. Если на одной поверхности сначала обрабатывать сырое мясо, затем резать овощи, возрастает риск перекрестного загрязнения.

После уборки кухни и работы с сырыми продуктами руки нужно тщательно вымыть. Губки также следует регулярно заменять, а кухонные поверхности очищать после использования.

Домашние животные

После игры с котом или собакой мы обычно продолжаем заниматься своими делами. Однако ветеринары и специалисты по гигиене советуют не забывать мыть руки после контакта с животными.

Особенно это касается ситуаций, когда вы убирали кошачий лоток, касались мисок, игрушек или убирали за домашним любимцем на улице. На шерсти, лапах и других частях тела животных могут быть микроорганизмы, некоторые из которых способны вызывать заболевание у людей.

Ресторанные меню

Бумажное или пластиковое меню в кафе и ресторане переходит от посетителя к другому. Его берут в руки при каждом заказе, а очищают такие предметы далеко не после каждого клиента.

Поэтому в меню могут оставаться микроорганизмы. После того, как сделали заказ, лучше помыть руки или воспользоваться антисептиком перед едой.

Чужие ручки и канцелярские принадлежности

В банках, почтовых отделениях, кабинетах и государственных учреждениях часто приходится воспользоваться общими ручками. Ими могли подписывать документы десятки посетителей.

Такие предметы редко очищают после каждого использования, поэтому они могут быть также источником загрязнения рук. Если пришлось пользоваться чужой ручкой, перед едой не забудьте помыть руки.

Кнопки и сенсорные экраны в общественных местах

Банкоматы, терминалы самообслуживания, кнопки лифтов и сенсорные экраны в магазинах ежедневно используют сотни людей. Некоторые из этих поверхностей сложно регулярно очищать, особенно в местах с большим потоком посетителей.

После пользования ими следует позаботиться о чистоте рук. Особенно если вы собираетесь перекусить или касаться лица.

Как правильно мыть руки, чтобы удалить бактерии

Обычная мойка рук может существенно снизить риск распространения инфекций, но важно делать это правильно. Быстро ополоснуть ладони водой недостаточно: нужно уделить внимание всей поверхности кистей.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, мытье рук должно длиться 40-60 секунд. Последовательность такова:

Намочите руки чистой проточной водой. Нанесите мыло и хорошо разотрите его между ладонями. Помойте тыльную сторону обеих кистей. Тщательно очистите промежутки между пальцами. Отдельно потрите большие пальцы. Не забудьте о кончиках пальцев и участках под ногтями. Смойте мыло проточной водой. Вытрите руки чистым полотенцем или одноразовой салфеткой.

Если рядом отсутствует вода, можно воспользоваться антисептиком с содержанием спирта не менее 60%. Однако, когда руки заметно загрязнены, лучше все же вымыть их с мылом.

Когда в течение дня нужно мыть руки

Есть ситуации, когда гигиеной рук пренебрегать особо не стоит. В частности, это касается следующих случаев:

перед приготовлением пищи и перед тем, как садиться за стол;

после посещения туалета;

по возвращении домой с улицы;

после контакта с мусором;

после уборки за домашними животными;

после обработки сырого мяса, рыбы и яиц;

после кашля, чихания или высечения носа;

после контакта с поверхностями в общественных местах.

Мы не всегда можем знать, кто касался определенного предмета к нам и соблюдал ли этот человек правила гигиены. Поэтому лучше выработать привычку мыть руки в нужные моменты, а не ждать, пока на них появится видимая грязь.

FAQ

Как часто нужно мыть руки в течение дня?

Мыть руки нужно при необходимости, а не по определенному графику. Обязательно делайте это перед едой и приготовлением блюд после туалета, контакта с мусором, сырыми продуктами и животными. Также не забывайте о гигиене по возвращении из общественных мест.

Сколько времени нужно мыть руки с мылом?

На полноценное мытье рук требуется от 40 до 60 секунд. За это время важно очистить ладони, тыльную сторону кистей, промежутки между пальцами, большие пальцы и участки под ногтями. После этого руки нужно хорошо ополоснуть и высушить чистым полотенцем.

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