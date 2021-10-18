После приема у врача пациентам будут поступать сообщения о том, сколько государство за них заплатило

После приема у врача пациентам будут поступать сообщения о том, сколько государство за них заплатило

Пост-чеки в СМС поступят людям в конце месяца.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав намерен внедрить такую систему оказания медицинской помощи гражданам, чтобы после посещения врача каждый пациент получал сообщения с указанной суммой, которую государство заплатило за консультацию.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Радио Свобода".

Министр отметил, что каждый прием пациента нужно вносить в электронную систему здравоохранения для официальной отчетности.

"Для того, чтобы была официальная отчетность вся и Национальная служба здоровья осуществила платежи, нужно каждый прием больного внести в электронную систему здравоохранения", — сказал Ляшко.

Он также сообщил, что в Минздраве еще совершенствуют систему.

"Когда человек обратился или к семейному врачу или в госпиталь, ей в конце месяца придет на телефон смс, что ваше обращение стоило для государства столько-то средств, которые государство оплатило", — плавидомив Виктор Ляшко.

По мнению министра, благодаря этому украинцы понимать, что покрывает государство и риски страхует для здоровья человека, платит все налоги.

Также глава Минздрава напомнил украинском, что даже несмотря на полную вакцинацию, все граждане должны соблюдать масочный режим, поскольку в стране "достаточно малое количество привитых лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемических правил".

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