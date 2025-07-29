После уколов ботокса женщина сделала важное предупреждение и поделилась своим опытом (фото)

Инъекции красоты Фото иллюстративный / © Pixabay

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В США 33-летняя жительница штата Джорджия Аманда Волавер рассказала свою историю, заставившую ее переосмыслить цену красоты. После привычной косметической процедуры она оказалась прикованной к постели на несколько месяцев и до сих пор борется с последствиями укола ботокса.

Об этом говорится в материале unilad.

В течение 10 лет Аманда регулярно делала уколы против морщин, подобных ботоксу, и не имела никаких проблем. Однако после очередного сеанса она начала страдать от сильной головной боли, которая впоследствии превратилась в полную утрату возможности двигаться.

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33-летняя жительница штата Джорджия Аманда Воллавер (SWNS)

«Я проснулась и не могла пошевелиться. Врачи уверяли, что это просто сильная мигрень, но мое состояние только ухудшалось», — рассказывает Аманда.

В течение 16 месяцев она испытывала постоянные боли, головокружение, не могла самостоятельно принимать душ или наносить макияж. Несмотря на десятки визитов к врачам и обследованиям на сумму свыше $30 000, впоследствии невролог установил точный диагноз — ятрогенный ботулизм.

Это редкое неврологическое заболевание возникает, когда организм получает чрезмерную дозу ботулинического токсина — основного компонента инъекций ботокса. Этот токсин поражает нервную систему, может вызвать паралич мышц, проблемы с дыханием и даже смерть. По данным CDC, такие случаи хоть и редки, но реальны.

Кроме того, обследование показало, что Аманда перенесла несколько транзиторных ишемических атак — так называемых микроинсультов. Лечения этого состояния специфического нет — организм должен самостоятельно выводить токсин со временем.

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«Почти два года прошло, а я до сих пор не чувствую себя нормально. Это было самое худшее решение в моей жизни. Я не смогла быть той мамой, которой хотела быть для своих троих детей», — делится она.

Аманда поблагодарила своего мужа Джоша за поддержку в самые трудные моменты. Теперь она стремится предупредить других о потенциальной опасности.

«Мне говорили, что это просто мигрень. А я чувствовала, будто земля уходит из-под ног. Приходилось принимать сильные препараты, чтобы просто уснуть. Казалось, что я медленно умираю», — вспоминает она.

Несмотря на ежедневные боли, Аманда говорит, что больше не беспокоится о морщинах. Сейчас она постепенно возвращается к активной жизни и хочет донести важное сообщение:

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«Я только хочу, чтобы другие знали о рисках ботулинического токсина. Если мои слова помогут хотя бы одному человеку избежать моего опыта, это уже важно».

Напомним, ботокс — это торговое название ботулинического токсина А. Препарат снимает мышечный спазм и блокирует нервы, делая морщинки менее заметными.

Запомним, что, например, во время беременности введение ботокса может вызвать не лучший эффект. Организм женщины становится более чувствительным и уязвимым, появляется высокий шанс развития побочных эффектов: боль в месте инъекции, симптомы гриппа, головная боль, расстройство пищеварения.

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