Последствия химиотерапии в лечении рака: ученые нашли способы предотвращения побочных эффектов

Боль и усталость, а также сенсорные, двигательные и когнитивные нарушения – главные побочные эффекты, возникающие при применении препаратов на основе платины, широко используемых в химиотерапевтических процедурах по всему миру.

Новое исследование, проведенное учеными из Технологического института Джорджии в лаборатории Тимоти К. Коупа, позволило найти путь к пониманию того, почему эти изнурительные состояния возникают у больных раком, и почему медики должны сосредоточиться на всех возможных нервных процессах, вызывающих сенсорные или двигательные проблемы у больных раком, мозга пациента, включая центральную нервную систему, а не только "периферическую дегенерацию сенсорных нейронов".

Новые результаты научной работы, опубликованные в Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), могут повлиять на разработку эффективных методов лечения, которые еще не доступны для восстановления нормальных функций организма пациента после химиотерапии.

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"Химиотерапия безусловно негативно влияет на периферическую нервную систему, которая часто рассматривается как главный виновник неврологических расстройств при лечении рака", — отметил Стивен Хосли (Stephen Nick Housley), ведущий автор исследования.

Однако, по его словам, для нормальной работы нервной системы в целом необходимо взаимодействие периферической и центральной нервной системы.

Проведя серию исследований, команда Хосли показала, что узлы связи в центральной нервной системе также уязвимы к неблагоприятным последствиям лечения рака. Полученные результаты указывают на наличие многочисленных мест в нервной системе, которые должны стать целью лечения для улучшения самочувствия пациента.

Вышеупомянутые нарушения остаются клинически и эмпирически непонятными, поскольку исследования сосредоточены на периферической дегенерации сенсорных нейронов. При этом возможное участие нейронных процессов в центральной нервной системе недооценивается. Новые результаты показывают значительные функциональные дефекты и в центральной нервной системе пациентов с раковыми заболеваниями. Исследовательская группа отмечает, что пережившие рак относят сенсомоторную инвалидность к самым неприятным, долгосрочным последствиям химиотерапии. Нарушения походки, равновесия и движений обычно приписываются химиотоксическому повреждению периферических сенсорных нейронов без учета той значительной роли, которую играют нейронные цепи, превращающие сенсорную информацию в движение. Такая невнимательность приводит к тому, что пациентам сложнее избавиться от побочных эффектов агрессивного лечения.

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Команда Хосли устранила это упущение. Ученые изучили работу спинальной сенсомоторной цепи in vivo на животной модели, грызунах с cOIN – хронической, вызванной оксалиплатином (химиотерапией) нейропатией.

Были изучены ключевые последовательные события в кодировании «проприосенсорной» информации и ее превращении в синаптические потенциалы, производимые в мотонейронах. У крыс из cOIN несколько классов проприосенсорных нейронов имеют дефекты, снижающие точность сенсорного представления механических реакций мышц на растяжение.

"Мы пришли к выводу, что сенсомоторная инвалидность, вызванная лечением рака, возникает в результате совместного проявления независимых дефектов, возникающих как в периферических, так и центральных элементах сенсомоторных цепей", — добавил ученый.

Хосли также считает, что возможность мониторинга нейронной функции на разных участках во время лечения обеспечит биомаркер, на основе которого можно будет оптимизировать лечение, и добавляет, что по мере перехода к противораковой терапии следующего поколения клинические тесты, помогающие объективно контролировать конкретные нервные аспекты. системы, будут исключительно важны для предсказания побочных эффектов.