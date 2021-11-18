Постковидный синдром: как долго длится и как восстановиться после перенесенного COVID-19

Постковидный синдром: как долго длится и как восстановиться после перенесенного COVID-19

У каждого пятого человека с положительным тестом постковидный синдром может длиться в течение 5 недель.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что такое постковидный синдром и как вернуться к обычной жизни после перенесенного COVID-19.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

"Хотя большинство и болеет в достаточно легкой форме, это не значит, что именно вы сможете избежать осложненного течения болезни. Ведь заранее узнать, как конкретный человек перенесет заболевание — невозможно. В то же время даже у тех украинцев, которые легко или бессимптомно перенесли болезнь, может наблюдаться так называемый постковидный синдром или длительный ковид (long COVID-19).

Что такое "постковид":

Признаки и симптомы, возникающие после перенесенной болезни, невозможно объяснить диагнозом. Такое состояние может занять от 5 до 12 недель или дольше.

Чем характеризуется:

Длительное восстановление после инфицирования COVID-19.

Различные клинические проявления: слабость, истощение, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушение сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы и т.д. Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома. Их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

У скольких людей может наблюдаться:

Британские исследования указывают на то, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого десятого – в течение 12 недель.

Как восстановиться после перенесенного COVID-19:

Инструкции или рецепта быстрого восстановления пока нет. А особенно, если учитывать разное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента.

Среди советов - соблюдение режима сна и сбалансированного питания, умеренная физическая активность, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, прогулки на свежем воздухе.

Также следует обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеются. Следует консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния. Не стесняйтесь поделиться своими тревогами или обсудить жалобы и симптомы, которые возникли у вас после заболевания на COVID-19.

Также в Минздраве отмечают, что медицинские учреждения Украины готовы предоставить необходимую консультативную помощь, обследование и лечение пациентов с "постковидным синдромом" как в амбулаторных условиях, так и, при необходимости, в стационарах в рамках Программы медицинских гарантий.

Напомним, по состоянию на 18 ноября COVID-19 болеет более 500 тысяч наших граждан.

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