Постоянно хочется есть: тренер назвал простой способ обуздать аппетит во время похудения.

Как уменьшить аппетит

Реклама

Сильный аппетит и постоянное желание перекусить могут серьезно усложнить похудение. Человек вроде бы соблюдает свой рацион, но уже через несколько часов снова думает о еде — особенно о сладком, выпечке или других калорийных продуктах. Оказывается, причина не всегда состоит в отсутствии силы воли или настоящем голоде.

Фитнес-тренер и консультант по похудению Шейн Роуленд (Shayne Rowland) рассказал о распространенных причинах, по которым организм может буквально «требовать» пищи. По его словам, прежде чем бороться с аппетитом жесткими ограничениями, следует обратить на них внимание.

Реклама

Почему постоянно хочется есть

Когда человек недостаточно спит

Роуленд объясняет, что сильная тяга к пище иногда может быть своеобразным сигналом о том, что организму чего-то не хватает.

Реклама

Одной из возможных причин является недосыпание. Когда человек регулярно спит недостаточно, это может влиять на механизмы, регулирующие чувство голода и насыщения. В частности, тренер обращает внимание на грелин — гормон, связанный с чувством голода.

Поэтому после бессонной ночи или нескольких дней плохого сна может быть значительно сложнее контролировать питание. Вместо того чтобы автоматически обвинять себя в отсутствии дисциплины, следует оценить качество своего сна.

Жажду можно перепутать с желанием перекусить

Еще одна вещь, на которую советует обратить внимание Роуленд, — употребление достаточного количества жидкости.

Иногда желание что-нибудь съесть возникает тогда, когда человек давно не пил. Поэтому перед незапланированным перекусом можно сначала оценить простые вещи, когда вы последний раз пили воду и достаточно ли жидкости получили в течение дня. Это не значит, что стаканом воды нужно заменять пищу, когда человек действительно голоден. Речь идет скорее о более внимательном отношении к сигналам своего организма.

Реклама

Белок помогает дольше оставаться сытым

Особое внимание тренер уделяет белку в рационе. Если питание не обеспечивает достаточного насыщения, человек может быстрее проголодаться и начать искать дополнительные перекусы.

Источниками белка могут быть, например, яйца, рыба, мясо, кисломолочные продукты, бобовые, тофу и другие продукты — конкретный выбор зависит от особенностей рациона человека. При этом нет необходимости строить все меню вокруг одного нутриента. Для полноценного питания важны овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, полезные источники жиров и другие составляющие сбалансированного рациона.

Причиной тяги к еде может быть не сама еда

По словам Роуленда, следует обратить внимание и на общее состояние организма. Постоянное желание перекусить может сопровождать периоды усталости, стресса и недостаточное восстановление.

Знакомая многим ситуация, после сложного рабочего дня хочется не обычного ужина, а особенно сладкого или жирного. Еда в таком случае может становиться быстрым способом получить удовольствие или переключить внимание. Поэтому иногда полезно задать себе простой вопрос: «Я действительно сейчас голоден или просто устал, нервничаю или хочу отдохнуть?» Это не значит, что любое желание есть десерт нужно подавлять. Но понимание причины помогает принимать более осознанные решения.

Реклама

Что делать, если постоянно тянет к еде

Вместо того чтобы сразу вводить строгие запреты, можно проанализировать несколько факторов:

достаточно ли вы спали в последние дни;

регулярно пьете воду;

есть ли в ваших основных приемах пищи источники белка;

достаточно ли разнообразен рацион;

не пытаетесь ли вы соблюдать слишком жесткие ограничения;

не связано ли желание есть со стрессом, усталостью или скукой.

Такой подход может быть полезен бесконечной борьбе с собой и попытке просто «запретить» себе есть.

В то же время, важно не воспринимать какой-либо голод как проблему. Голод — нормальный физиологический сигнал организма, а целью здорового похудения не должно быть его полное устранение. Если человек намеренно ест слишком мало, постоянно пропускает приемы пищи или устанавливает жесткие запреты, сильный аппетит может быть вполне закономерной реакцией организма.

Поэтому практически работать не над тем, как «выключить» голод, а над режимом, который можно поддерживать длительное время — достаточно спать, регулярно питаться, получать необходимые питательные вещества, пить воду и оставаться физически активным.

Если же сильный голод появился внезапно, не проходит даже после нормального питания, сопровождается резкими изменениями веса, сильной жаждой, слабостью или другими необычными симптомами, следует обсудить это с врачом.

Новости партнеров