Постоянное употребление этих продуктов может привести к закупорке сосудов

Узнайте, что следует ограничить в рационе, если вы не хотите, чтобы артерии забивались.

Исследования показывают, что некоторые продукты питания и блюда при постоянном употреблении могут привести к закупорке сосудов.

Хроническая укупорка сосудов становится причиной таких состояний, как инфаркт миокарда и ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сбои в сердечном ритме.

Атеросклеротические бляшки, отрываясь от стенок сосудов, могут блуждать с кровотечением и закупоривать сосуды и артерии, приводя тем самым к резкому полному. Заболевание называется атеросклерозом, и оно может поражать почти каждую часть организма, включая артерии в сердце, мозге, руках, ногах, тазе и почках. Оно имеет разные названия в зависимости от того, какие артерии поражены.

Атеросклероз опасен, но болезни можно предотвратить. Здоровая диета является ключевым фактором в случае атеросклероза. И речь идет не только о поддержании нормального веса.

"Замусоренные" сосуды являются тихим убийцей, и обычно они не проявляют признаков, пока не возникнут серьезные проблемы со здоровьем, такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инсульт.

Физическая активность, здоровая диета и изменение образа жизни могут помочь снизить риск закупоривания сосудов. Ограничение или отказ от определенных продуктов и поддержание уровня холестерина в норме также снизят риск атеросклероза.

Сало, бекон

Бекон, сало имеют настолько высокое содержание жира, что при постоянном употреблении может привести к блокированию сосудов. Высокий уровень насыщенных жиров способствует воспалению, которое может привести к обезвоживанию клеток кожи и способствовать атеросклерозу.

Еще одна большая опасность этих продуктов для здоровья заключается в том, что во время их потребления вы потребляете и много соли. Это может привести к ряду проблем, таких как задержка воды в организме и повышение кровяного давления.

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Сливочное масло

Сливочное масло – это отличный продукт. Однако есть недостаток – высокий уровень насыщенных жиров, что может привести к закупориванию сосудов и высокому уровню холестерина. Поэтому умеренность является ключевой при потреблении сливочного масла.

Если вы хотите уменьшить количество потребляемого масла или найти более здоровые заменители, у вас есть несколько вариантов. Одним из вариантов есть переход на нежирные виды с меньшим процентом жира. Существуют также веганские спреды, специально разработанные для замены в рецептах. Некоторые повара заменяют растопленное сливочное масло в рецепте банановым пюре или половину количества сливочного масла, указанного в рецепте, — на оливковое масло. Это еще один способ снизить потребление насыщенных жиров.

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Магазинное печенье

К сожалению, такие ингредиенты как масло, сливки, соль и сахар делают печенье вредным продуктом с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, двух вещей, которые могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, если потреблять их в избыточном количестве. Если вы употребляете печенье каждый день, это также означает, что вы, скорее всего, потребляете много трансжиров. В общем, важно помнить, что печенье по сути своей не вредно – как и любой другой продукт, его нужно употреблять умеренно.

Выбирайте цельнозерновые виды печенья и употребляйте в пищу со свежими фруктами и нежирным йогуртом.

Цельное молоко и сыр

Чрезмерное потребление этих продуктов может привести к блокированию сосудов. Вот почему важно точно понимать, сколько молока и творога вы должны потреблять каждый день, прежде чем вернуться в привычный рацион. Эксперты в области здравоохранения предлагают сократить потребление молочных продуктов до двух порций в день.

Уменьшение количества жирного молока и молочных продуктов в рационе улучшит общее здоровье. Одной из эффективных стратегий является уменьшение размера порций. Выбирайте нежирные версии популярных молочных продуктов, таких как обезжиренное молоко или греческий йогурт с высоким содержанием белка и козий сыр, изготовленный из молока с пониженной жирностью.

Жареные блюда

Количество холестерина в жареной пище резко возрастает, что может привести к повышению АД, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, для жареной пищи обычно требуется вдвое или даже втрое больше растительного масла, чем для других способов приготовления. Пассировка – это здоровая альтернатива жарке. А добавление специй и трав является безошибочным способом всегда иметь вкусные блюда вне зависимости от способа приготовления.

Напомним, что селен играет немаловажную роль в обмене веществ и функции щитовидной железы.

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