Потеря памяти: ученые выяснили первопричину

Когда забывчивость может свидетельствовать о проблеме?

Вы все чаще не можете вспомнить, куда положили ключи? Это не значит, что у вас начинается деменция, но задуматься над этим стоит.

Причина утраты памяти

Первопричина потери памяти – возраст. Некоторая забывчивость является нормальным явлением и не указывает на серьезную проблему.

Обычно это признак легкой забывчивости, а не серьезные проблемы с памятью, например, болезнь Альцгеймера.

Читайте дальше, чтобы узнать, когда потеря памяти может свидетельствовать о проблеме.

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Другие причины потери памяти

Потеря памяти может иметь много причин, в том числе:

плохой сон,

депрессия,

плохая реакция на лекарства,

употребление слишком большого количества алкоголя,

травма головы,

несоблюдение здоровой диеты, что приводит к дефициту В12,

состояние, которое называется легким когнитивным нарушением

Во многих из этих состояний врач может назначить терапию, устранив утрату памяти.

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Когда потеря памяти становится свидетельством серьезной проблемы

Потеря памяти не всегда является симптомом деменции, но может указывать и на это отклонение. Деменция – серьезное прогрессирующее заболевание мозга, которое может повлиять на когнитивные процессы и способность человека полноценно жить.

Симптомы деменции включают:

изменения памяти, мешающие повседневной жизни,

проблемы с запоминанием недавно изученной информации или последних событий,

трудности в общении, например, проблемы с подбором нужных слов,

рассеянность,

проблемы с соблюдением рецептов или указаний,

запутаться во времени, людях и местах

Когда обращаться к врачу

Если вы замечаете признаки, связанные с деменцией, и они становятся все ярче, важно обратиться к врачу, чтобы он мог исключить другие причины ваших симптомов и определить, это деменция или другая когнитивная проблема. Возможно, вам придется обратиться к неврологу или нейропсихологу.

Благодаря ранней диагностике и лечению можно замедлить прогрессирование деменции и поддерживать умственную функцию.