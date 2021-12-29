Потеря памяти: ученые выяснили первопричину

Когда забывчивость может свидетельствовать о проблеме?
Вы все чаще не можете вспомнить, куда положили ключи? Это не значит, что у вас начинается деменция, но задуматься над этим стоит.
Причина утраты памяти
Первопричина потери памяти – возраст. Некоторая забывчивость является нормальным явлением и не указывает на серьезную проблему.
Обычно это признак легкой забывчивости, а не серьезные проблемы с памятью, например, болезнь Альцгеймера.
Читайте дальше, чтобы узнать, когда потеря памяти может свидетельствовать о проблеме.
Другие причины потери памяти
Потеря памяти может иметь много причин, в том числе:
- плохой сон,
- депрессия,
- плохая реакция на лекарства,
- употребление слишком большого количества алкоголя,
- травма головы,
- несоблюдение здоровой диеты, что приводит к дефициту В12,
- состояние, которое называется легким когнитивным нарушением
Во многих из этих состояний врач может назначить терапию, устранив утрату памяти.
Когда потеря памяти становится свидетельством серьезной проблемы
Потеря памяти не всегда является симптомом деменции, но может указывать и на это отклонение. Деменция – серьезное прогрессирующее заболевание мозга, которое может повлиять на когнитивные процессы и способность человека полноценно жить.
Симптомы деменции включают:
- изменения памяти, мешающие повседневной жизни,
- проблемы с запоминанием недавно изученной информации или последних событий,
- трудности в общении, например, проблемы с подбором нужных слов,
- рассеянность,
- проблемы с соблюдением рецептов или указаний,
- запутаться во времени, людях и местах
Когда обращаться к врачу
Если вы замечаете признаки, связанные с деменцией, и они становятся все ярче, важно обратиться к врачу, чтобы он мог исключить другие причины ваших симптомов и определить, это деменция или другая когнитивная проблема. Возможно, вам придется обратиться к неврологу или нейропсихологу.
Благодаря ранней диагностике и лечению можно замедлить прогрессирование деменции и поддерживать умственную функцию.