Повышенная тревожность: симптомы и причины расстройства настроения

Все, что вам нужно знать о тревожности и расстройстве настроения.

Нервничать из-за проблем и их отсутствия, испытывать страх и постоянный эмоциональный дискомфорт в повседневной жизни — это путь к тревожному расстройству.

Согласно Национальному опросу о состоянии здоровья, проведенном Центрами по контролю и профилактике заболеваний в 2019 году, более 11% взрослых от 18 лет регулярно испытывают чувство нервозности, беспокойства, которые могут негативно повлиять на их повседневную жизнь.

Что такое тревога, кто чаще всего чувствует ее и какова основная причина? Вот, что вам нужно узнать о психическом расстройстве.

Что такое генерализованное тревожное расстройство

Генерализованное тревожное расстройство — это постоянное и чрезмерное беспокойство, которое трудно контролировать.

Психиатры говорят, что причиной беспокойства может стать что угодно: деньги, здоровье, отношения, работа...

Последствия постоянной тревоги

Независимо от причины беспокойства, люди испытывают раздражительность, пребывают в состоянии ожидания приближающейся опасности или трудности с концентрацией внимания или сном.

У них также может наблюдаться учащенное дыхание, потоотделение, увеличение частоты сердечных сокращений и проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), – говорят психиатры.

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Симптомы тревожного расстройства

Лучший способ определить, есть ли у вас причины подозревать у себя повышенную тревожность, — обратиться к врачу,

Нет анализа крови на тревожность, но есть инструменты для скрининга, которые врачи могут использовать, чтобы оценить, присутствуют ли у человека симптомы тревожного расстройства.

А вот что станет поводом обратиться к специалисту.

Навязчивое негативное чувство, влияющее на качество жизни и нарушающее повседневную деятельность человека. Беспокойство появляется регулярно в течение шести месяцев и с каждым днем ​​его труднее контролировать.

Беспокойство появляется регулярно в течение шести месяцев и с каждым днем ​​его труднее контролировать. Уровень беспокойства не отражает серьезность вызвавшей его ситуации . Сильную тревогу провоцируют в том числе вполне обычные вещи, например навязчивое мнение о невыключенном утюге (которое на самом деле выключено) или как-то не так уложены подушки.

. Сильную тревогу провоцируют в том числе вполне обычные вещи, например навязчивое мнение о невыключенном утюге (которое на самом деле выключено) или как-то не так уложены подушки. Плохое физическое самочувствие : головокружение, сухость во рту, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, тошнота, головная боль. Все эти неприятные симптомы – результат перегрузки симпатической нервной системы, регулирующей дыхание, пищеварение и кровообращение. Мозг, узнав об опасности (он не понимает, реальна она или нет), готовит тело к стрессовой ситуации – на случай, если человеку придется бороться или убегать. При настоящей угрозе такая реакция организма действительно необходима, но при мнимой эти эффекты только повредят – они продолжат беспокоить, пока тревога не уйдет.

Быстрая утомляемость связана с выработкой кортизола (гормона стресса) в ответ на тревогу, вызванную реальными или мнимыми проблемами. Кортизол побуждает мозг избавиться от источника переживаний, но при тревожном расстройстве часто непонятно, что вызывало беспокойство. Впоследствии мозг устает работать под напором этого гормона, особенно когда это происходит едва ли не изо дня в день, и от этого возникает общее чувство усталости. Теоретически утомляемость может быть следствием других симптомов тревожного расстройства – бессонницы или мышечного напряжения, – но пока ученые не нашли этому подтверждение.

Неусидчивость отметили в исследовании поведения 128 детей с таким диагнозом. Этот симптом беспокоил 74% участников. Для сравнения: боль в животе возникает у 70% людей, усиленное потоотделение – у 45%. Если всплески активности повторяются почти каждый день в течение шести месяцев, это повод посетить психотерапевта.

Трудности с концентрацией. В исследовании 157 детей с повышенной тревожностью оказалось, что более двух третей из них испытывают трудности с концентрацией. В ходе другого исследования, где изучали поведение 175 взрослых с тревожным расстройством, ученые выяснили, что 90% участников жалуются на низкую сосредоточенность, и чем сильнее их беспокойство, тем хуже концентрация.

У вас постоянно напряженные мускулы. Тело реагирует на стресс сокращением мышц, готовясь к любому развитию событий (вдруг придется убегать). В случае тревожного расстройства бежать никуда не следует, но мышцы остаются напряженными. Проявляется это по-разному: сжатие челюсти или кулаков, боли в мышцах, спазмы, зажимы. Иногда дискомфорт доходит до того, что человек не может приподняться с постели и для облегчения ситуации нужно принять лекарство.

Какие факторы способствуют тревожности?

Как и депрессия, существует множество возможных причин тревоги.

«Однако считается, что люди могут быть подвержены тревоге из-за ряда факторов, включая изменения в функциях мозга, если у них есть семейный анамнез, либо они испытали стрессовые события в жизни, неблагоприятные социальные детерминанты здоровья, такие как материальные или проблемы со здоровьем», – объясняет психиатр Марк Поллак.

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Тревожность: причина №1

По данным Американской ассоциации тревожности и депрессии, пол является одним из влиятельнейших факторов, при этом женщины вдвое чаще страдают от тревожности, чем мужчины. Это может быть вызвано лекарством, которое вы принимаете, генетической историей или жизненными событиями.

Есть ли способ предотвратить тревожность?

Как и депрессия, диабет и сердечные заболевания, тревога является медицинским расстройством, напоминает врач Поллак.

«Вы можете снизить риск получить расстройство, ходя на терапию к специалисту по психическому здоровью, регулярно занимаясь физическими упражнениями, сбалансированной диетой и т.д. Однако, как и другие расстройства, это нельзя полностью предотвратить из-за без вины страдающего человека», — добавляет он.