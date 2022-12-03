Позаботьтесь о здоровье: как подготовиться к обесточевания

В условиях нестабильной связи и Интернета не всегда можно вызвать скорую или связаться с врачом.
Что нужно сделать, чтобы быть подготовлены и не паниковать в случае, если во время блэкаута вам понадобится медицинская помощь.
В Министерстве здравоохранения собрали вам несколько советов.
- Если вы или ваши дети нуждаются в регулярном приеме лекарств – купите их с запасом на несколько месяцев.
- Позаботьтесь о запасе батареек для ваших лечебных гаджетов (слуховые аппараты, портативные небулайзеры). Если вы пользуетесь очками или линзами, приобретите запасные.
- Если в лечении требуется электроэнергия (например, небулайзер), обсудите с врачом альтернативы на случай кризиса.
- Узнайте, где ближайшая больница, перепишите ее адрес на листок. Закачайте в телефон офлайн карты, чтобы найти ее при необходимости или еще лучше – сходите туда, чтобы выучить дорогу.
- Если вы не можете дойти до больницы пешком, а машины в семье нет – познакомьтесь с соседями, поговорите с друзьями и попытайтесь договориться, чтобы кто-то из них в кризисном случае помог вам добраться до больницы.
- Перепишите адреса "Пунктов несокрушимости" (не одного, а минимум 5-6 ближайших) nezlamnist.gov.ua, чтобы вы знали, куда при необходимости идти погреться и зарядить гаджеты.
«Добавляйте свои советы в комментариях! Верим в ВСУ и вооружаемся информацией!», — говорится в сообщении.
Угроза блэкаута в Украине
В случае блекэута и разрушения инфраструктуры, полного отсутствия электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от наружной температуры. Поэтому нужно сделать запас технической и питьевой воды, продуктов продолжительного хранения, а также приготовить теплые вещи.
Интересно, что во время аварийных отключений света в разных регионах Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября уровень преступности удалось снизить. А количество аварий на украинских автодорогах уменьшилось на 13%.
Напомним, в Киеве организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах столичных многоэтажек экстренных боксов помощи.
Также мы собрали для вас лайфхаки для выживания без электричества, ведь отключение электроэнергии очень часто приводит к множеству других проблем: нет воды, не работает плита, нельзя погладить одежду, холодные батареи.
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