Позаботьтесь о здоровье: как подготовиться к обесточевания

В условиях нестабильной связи и Интернета не всегда можно вызвать скорую или связаться с врачом.

Что нужно сделать, чтобы быть подготовлены и не паниковать в случае, если во время блэкаута вам понадобится медицинская помощь.

В Министерстве здравоохранения собрали вам несколько советов.

Если вы или ваши дети нуждаются в регулярном приеме лекарств – купите их с запасом на несколько месяцев.

Позаботьтесь о запасе батареек для ваших лечебных гаджетов (слуховые аппараты, портативные небулайзеры). Если вы пользуетесь очками или линзами, приобретите запасные.

Если в лечении требуется электроэнергия (например, небулайзер), обсудите с врачом альтернативы на случай кризиса.

Узнайте, где ближайшая больница, перепишите ее адрес на листок. Закачайте в телефон офлайн карты, чтобы найти ее при необходимости или еще лучше – сходите туда, чтобы выучить дорогу.

Если вы не можете дойти до больницы пешком, а машины в семье нет – познакомьтесь с соседями, поговорите с друзьями и попытайтесь договориться, чтобы кто-то из них в кризисном случае помог вам добраться до больницы.

Перепишите адреса "Пунктов несокрушимости" (не одного, а минимум 5-6 ближайших) nezlamnist.gov.ua, чтобы вы знали, куда при необходимости идти погреться и зарядить гаджеты.

«Добавляйте свои советы в комментариях! Верим в ВСУ и вооружаемся информацией!», — говорится в сообщении.

Угроза блэкаута в Украине

В случае блекэута и разрушения инфраструктуры, полного отсутствия электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от наружной температуры. Поэтому нужно сделать запас технической и питьевой воды, продуктов продолжительного хранения, а также приготовить теплые вещи.

Интересно, что во время аварийных отключений света в разных регионах Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября уровень преступности удалось снизить. А количество аварий на украинских автодорогах уменьшилось на 13%.

Напомним, в Киеве организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах столичных многоэтажек экстренных боксов помощи.

Также мы собрали для вас лайфхаки для выживания без электричества, ведь отключение электроэнергии очень часто приводит к множеству других проблем: нет воды, не работает плита, нельзя погладить одежду, холодные батареи.

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