Поздно ложиться спать вредно: ученые поделились результатами нового исследования

Ученые уверены, что наши привычки к сну не только ухудшают самочувствие, но и могут серьезно повлиять на здоровье, в частности, на состояние сердца.

Как пишет express, недосыпание из-за того, что человек поздно ложится спать, приводит к крайне отрицательным результатам.

В специальном исследовании приняли участие 35 здоровых женщин, обычно спавших 7-8 часов в ночь. На период проведения эксперимента их попросили ложиться спать на полтора часа позже. Уже через полтора месяца, говорит репортер по здравоохранению Фиона Каллингем, из-за регулярного недосыпания клетки, содержащиеся в кровеносных сосудах, начали подвергаться вредному воздействию окислителей.

Происходит это, по мнению ученых, из-за депривиации (психическое состояние, когда субъект не может удовлетворять некоторые свои основные психические потребности в достаточной степени в течение длительного времени) сна. Клетки не успевают активировать антиоксидантные реакции, чтобы очиститься от вредных молекул.

В конце концов, происходит воспаление этих клеток, они становятся дисфункциональными. А это, говорят врачи, уже ранняя стадия сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что на сегодняшний день именно сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин ранней смерти. Оказалось, что существуют определенные факторы, повышающие риск возникновения проблем с сердцем. К ним врачи относили неправильное питание, недостаточное количество или регулярность физических упражнений, генетика. Сейчас к этому перечню можно добавить позднюю засыпку и нехватку сна.

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