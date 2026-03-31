ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
Время на прочтение
2 мин

Правда, которую скрывают: что происходит с телом, если есть овсянку каждый день

Овсянка давно считается одним из самых популярных вариантов завтрака. В последнее время этот простой продукт переживает настоящий ренессанс: его едят не только утром, но используют как легкий ужин или перекус. Но главный вопрос остается открытым — что произойдет с телом, если сделать овсянку ежедневной привычкой?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Можно ли есть овсянку каждый день

Можно есть овсянку каждый день / © pexels.com

Диетологи отмечают: овес — это настоящая питательная «бомба». В нем содержится растворимая клетчатка (в частности бета-глюкан), которая:

  • помогает снижать уровень холестерина;

  • поддерживает здоровье кишечника;

  • обеспечивает длительное чувство сытости.

Кроме того, как цельнозерновой продукт, овес медленно переваривается, благодаря чему организм получает стабильную энергию без резких скачков сахара в крови.

Интересно, что привычка есть овсянку может влиять не только на физическое, но и на поведенческое здоровье. Исследование, проведенное в Нидерландах, показало: люди, регулярно потребляющие овес, чаще соблюдают принципы здорового образа жизни и внимательнее относятся к профилактике болезней.

Что меняется, если есть овсянку каждый день

Двухнедельный эксперимент с ежедневным употреблением овсянки показал несколько заметных эффектов.

  1. Больше энергии и выносливости:

Уже через несколько дней организм начинает реагировать: растет уровень энергии, физические нагрузки даются легче, а выносливость повышается. Даже привычные активности — длительные прогулки или физическая работа — ощущаются менее изнурительными.

  1. Длительное чувство сытости:

Овсянка способна обеспечить сытость на несколько часов. Благодаря сочетанию клетчатки и белка, ощущение голода может не появляться до 5–6 часов после завтрака.

  1. Поддержка пищеварения:

Растворная клетчатка содержит воду в кишечнике, что способствует регулярному и комфортному пищеварению. В то же время резкое увеличение клетчатки в рационе может вызвать вздутие, поэтому важно вводить продукт постепенно.

Чем полезна овсянка для здоровья

Регулярное употребление овса связывают с рядом положительных эффектов:

  1. Защита сердца может способствовать снижению холестерина и артериального давления.

  2. Контроль уровня сахара в крови — важно для профилактики диабета.

  3. Здоровый микробиом — клетчатка питает полезные бактерии кишечника.

  4. Контроль веса помогает дольше оставаться сытыми и избегать переедания.

Пищевая ценность овсянки

В одной порции (около стакана) содержится:

  • около 320 ккал;

  • 14 г белка;

  • 8 г клетчатки;

  • 54 г углеводов;

  • минимум жиров и отсутствие холестерина.

Можно ли есть овсянку каждый день

Специалисты сходятся во мнении: ежедневное употребление овсянки является безопасным и полезным. Однако важно соблюдать баланс.

Чрезмерное количество клетчатки может вызвать:

  • вздутие;

  • газообразование;

  • дискомфорт в пищеварении.

Оптимальной считается порция около одного стакана овса в день. Также следует сочетать его с белками и чередовать с другими злаками, чтобы рацион оставался разнообразным.

Как разнообразить овсянку

Овсянка давно вышла за пределы классического сладкого завтрака. Ее можно готовить:

  • в соленом варианте — с овощами, яйцом, сыром или авокадо;

  • как основу для оладий или запеканок;

  • добавлять к полосе или супам для густоты;

  • использовать в перекусах, например в виде батончиков.

Ежедневное употребление овсянки может стать простым шагом к улучшению самочувствия. Она обеспечивает энергию, поддерживает пищеварение и помогает контролировать аппетит. В то же время, ключевым остается баланс: даже самый полезный продукт не должен вытеснять другие важные составляющие рациона.

Дата публикации
Количество просмотров
227
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie