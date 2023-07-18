Правда ли, что людям с диабетом нельзя есть фрукты: с этими продуктами нужно быть осторожнее

Некоторые пациенты с диабетом опасаются есть фрукты из-за того, что они содержат много сахара. Однако на самом деле это не совсем так. Если разумно подходить к употреблению фруктов, можно получить много полезного.

Кроме глюкозы, фруктозы и сахарозы, значительная часть углеводов во фруктах находится в виде пищевых волокон, таких как пектин, целлюлоза и гемицеллюлоза. Поскольку пищевые волокна имеют функцию задержки усвоения глюкозы, влияние фруктов на повышение уровня сахара в крови меньше, чем можна себе представить Если употреблять их с умом.

Как диабетикам выбирать фрукты

Фрукты содержат много веществ, которых нет или не хватает в других продуктах, это органические кислоты, ароматические соединения, пектин, антиоксиданты. Поэтому, даже если уровень сахара в вашей крови выше нормы, не отказывайтесь от фруктов. Специалисты советуют выбирать фрукты, соблюдая следующие принципы - при выборе фруктов ориентироваться на содержание сахарав фруктах, их гликемический индекс и количество потребления плодов.

Гликемический индекс (ГИ) показывает степень изменения сахара в крови, вызванного поступлением в организм разных продуктов, содержащих разное количество углеводов. Чем выше значение, тем сильнее влияние продукта на уровень сахара в крови. Те, кто страдает гипогликемией, должны выбирать фрукты с гликемическим индексом менее 55.

Сладкие фрукты можно есть только в умеренном количестве при условии стабильного сахара в крови. Людям с повышенным уровнем сахара в крови следует ограничить ежедневное потребление плодов до 50-150 грамм. Обычно в 100 г свежего плода содержится около 50 калорий. Если вы едите много фруктов каждый день, нужно соответственно снизить потребление других основных продуктов.

Людям с повышенным уровнем сахара в крови лучше всего употреблять фрукты между основными приемами пищи. После голодания или физических упражнений употребление фруктов может не только предотвратить гипогликемию, но и обеспечить организм нужной энергией и питательными веществами. Фрукты можно есть как перекус. Оптимально для диабетиков потреблять фрукты 2-3 раза в день, но не более 50 г за раз.

Среди ягод и фруктов, которые специалисты чаще всего не рекомендуют употреблять в пищу диабетикам, особенно в больших количествах:

арбузы, из-за того, что они имеют высокое содержание сахара,

виноград, он содержит большое количество глюкозы, а не фруктозы и способен, несмотря на невысокий ГИ, быстро повышать уровень сахара в крови;

спелые бананы, хурму, манго и некоторые другие.

Категорически не рекомендуется употреблять сухофрукты. В процессе изготовления этого продукта гликемический индекс некоторых фруктов и ягод может повышаться в несколько раз, что может оказаться опасным для здоровья. Также категорически нельзя употреблять фруктовые и ягодные соки и морсы, продаваемые в магазинах из-за высокого содержания сахара.

Если вы сомневаетесь в выборе, лучше обратиться к врачу или специалисту по питанию, что поможет избежать ошибки и подобрать правильный рацион.

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