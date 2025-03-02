Правда ли, что зефир полезен и кому его есть категорически запрещено

Польза зефира – это однозначно хорошее настроение. Однако не стоит забывать, что на первом месте в составе сахар – это значит, что именно этого ингредиента в зефире больше всего. Обычно также добавляют патоку, яичный белок, сахарную пудру.

Другие обязательные составляющие – агар-агар или пектин, лимонная кислота или другой регулятор кислотности, а также ароматизаторы и красители. Для цвета и аромата могут использовать искусственные или природные дополнители, такие как сок ягод или фруктов. Иногда в составе есть яблочное пюре.

Сколько калорий в 100 граммах зефира

Калорийность зефира на 100 г колеблется от 300–380 ккал в зависимости от вида и производителя. Чтобы разобраться, полезно ли есть зефир, следует знать, что организм получает с этими калориями.

Обычный зефир без наполнителей содержит:

300 калорий

72 г углеводов, 68 г из которых – это сахар

1 г белков

0,3 г жиров

1 г пищевых волокон

По ДСТУ настоящий и качественный зефир можно хранить не более двух месяцев, однако на полках магазинов множество таких вкусностей, которые якобы можно есть до шести месяцев после даты изготовления.

Нередко производители пишут, что их зефир можно давать детям, потому что он якобы без консервантов. Однако в составе вкусности часто обнаруживается цитрат натрия (е331). Эта добавка влечет за собой зависимость, от нее возрастает давление, у людей появляются аллергия, тошнота, диарея, головные боли, потеря аппетита и даже невралгические расстройства. Такие вкусности точно не стоит давать детям.

Классическая рецептура зефира предполагает наличие ягодного и фруктового пюре. В процессе приготовления лакомство подвергается термической обработке, поэтому значительная часть витаминов, содержащихся в ягодах и фруктах, разрушается.

Кому еще не желательно употреблять зефир

Уровень сахара здорового человека постоянно колеблется и специалисты утверждают, что употребление зефира наиболее полезно в период 16-18 часов вечера, поскольку именно в это время уровень глюкозы в крови снижается. Но все-таки людям, страдающим диабетом, лучше воздержаться от его употребления.

По той же причине чрезмерное употребление зефира может привести к ожирению. Зефир в шоколадной глазури или кокосовой стружке – тоже индикатор лишнего содержания сахара и даже потенциальный аллерген.

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