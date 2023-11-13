Правильная каша-чистка для похудения: рецепт, сжигающий жир

С помощью такой каши вы не только быстро похудеете, но и сможете избавиться от шлаков в организме.

Эта каша вкусная и сытная, ее можно есть каждый день, чтобы похудеть, и не делать разгрузочных дней. Кроме полезной функции похудения, она еще способна очистить организм. Рассказываем, чем полезно такое блюдо для похудения, что нужно для этой чудо-каши и как ее правильно приготовить.

Как приготовить кашу

Для того, чтобы приготовить такую кашу, нужны следующие составляющие:

6 столовых ложек овсяных хлопьев «Геркулес», которые нужно будет варить, скорые каши не подходят;

10 штучек чернослива;

1 стакан кефира, имеющий жирность 1%;

1 чайная ложка семян льна;

1 чайная ложка какао;

1 столовая ложка льняного масла.

Поскольку для каши потребуется заправка, ее лучше приготовить с вечера. Что для этого понадобится?

Семена льна необходимо перемолоть в муку с помощью комбайна или блендера. Чернослив следует намочить на 10 минут, а затем порезать на мелкие кусочки. Затем совмещаем чернослив, молотый лен и какао. Все тщательно перемешиваем и заливаем нежирным кефиром. Смесь нужно выдержать ночь в холодильнике. Утром сварите 6 столовых ложек геркулеса по инструкции на упаковке, обычно ее нужно варить 5-7 минут на медленном огне. И в готовое блюдо добавляем смесь из холодильника. Затем в кашу добавляем ложку льняного масла, перемешиваем и можно есть.

Чем полезна такая овсяная каша

Самое главное, кефир и геркулес способны вывести из организма остатки шлаков и непереваренной пищи, что не вышли естественным путем. Также овсяная каша поможет избавиться от вздутия живота и возможных проблем с пищеварением, особенно тогда, когда вы соблюдаете жесткие диеты.

К тому же, если есть такую кашу каждый день, вес не будет стоять на месте, поскольку вы будете начинать каждое утро правильно. Кроме того, такая овсяная каша достаточно сытная, ее действия хватает на все утро, поэтому вы не будете чувствовать голод до следующего приема пищи.

Здесь следует отметить также пользу семян льна. Оно является богатым источником клетчатки, витаминов и аминокислот, которые не только поддерживают здоровье всего организма, но и помогают быстрее похудеть.

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