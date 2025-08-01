Праздник Маковея (Медовый Спас): чем полезен мак и кому его в любом случае нельзя употреблять

Кому нельзя есть мак / © Pixabay

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Выпечка с маком всегда отличается неповторимым вкусом и ароматом, переносящим нас в детство. На праздник Маковея наши предки традиционно пекли всевозможные булочки, пироги, пирожки и другие десерты с этим продуктом. Мак — полезен для нашего организма, ведь содержит немало важных для здоровья микроэлементов. Тем не менее, есть и те категории людей, которым он противопоказан.

В чем польза мака: почему его стоит есть

Маленькие черные или сизые семена кондитерского мака содержат целый комплекс полезных веществ. В частности: витамины группы В (в том числе и фолиевую кислоту), Е, С, важные минералы, как железо, кальций, фосфор, магний, натрий, калий, медь, цинк, марганец, селен.

При регулярном употреблении мака повышается общее укрепление организма, быстрее обновляются клетки, усиливается иммунитет (благодаря содержанию витамина С и цинка). Дополнительно мак укрепляет сердце и сосуды, ведь калий помогает избавиться от лишней жидкости, нормализует артериальное давление, снимает отеки. Витамин С, в свою очередь, делает сосуды более крепкими, а это значительно уменьшает риск инсультов и инфарктов.

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С давних времен мак использовался для успокоения нервной системы. Благодаря магнию и витаминам группы В он помогает снизить стресс, усилить концентрацию и память, улучшить сон, наполниться энергией и даже улучшить настроение.

Фосфор и кальций — фундамент для крепких костей и здоровья зубов. Селен, цинк и витамин Е поддерживают красоту кожи, ногтей, волос. А железо помогает предотвратить развитие анемии и повышает уровень гемоглобина.

Семена мака — мощный источник клетчатки. Она активизирует перистальтику кишечника, улучшает пищеварение, укрепляет микрофлору, помогает держать свой аппетит под контролем и не переедать.

Обратите внимание, что мак — достаточно калорийный продукт. На 100 г он содержит 525 ккал. Однако за раз съесть такое количество практически невозможно.

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Кому нельзя есть мак

Мак содержит много клетчатки и это отлично для здоровья, однако, для людей с проблемами пищеварения он может быть вредным.

Если вы страдаете гастритом, язвой, синдромом раздраженного кишечника, колитом, тогда вам противопоказано дополнительное раздражение слизистой оболочки. Следует помнить и о возможных аллергических реакциях или индивидуальной непереносимости продукта.

Мак не нанесет никакого вреда человеку со здоровым желудком. Однако, если вы будете им злоупотреблять, он может вызвать сонливость, усталость, понижение общего тонуса. Однако, самое важное, что мак вреден не сам по себе, а в сочетании с белой мукой. Такое лакомство является настоящим табу для тех, кто имеет диабет или борется с лишним весом.