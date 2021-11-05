Прекратите это делать, иначе вы заработаете болезнь Альцгеймера

Два из основных фактора риска болезни Альцгеймера – это старение и генетика. Две вещи, с которыми вы ничего не можете сделать. Но эксперты говорят, что вы можете снизить риск развития болезни Альцгеймера, сохраняя здоровье своего мозга.

Вот кое-что из того, что вы должны прекратить делать как можно быстрее, чтобы держать себя в форме.

Социальная изоляция

Одиночество является основным фактором риска развития деменции любого типа, особенно болезни Альцгеймера. В исследовании, опубликованном в журнале Journals of Gerontology за 2020 год, шведские ученые наблюдали за почти 2000 людьми в течение 20 лет. Они обнаружили, что одинокие люди в два с половиной раза чаще болели болезнью Альцгеймера, чем люди, которые жили со своими семьями.

Некачественній сон

Исследование, опубликованное в апреле прошлого года в Nature Communications, показало, что люди, спавшие шесть часов или менее на ночь в возрасте от 50 до 60 лет, более склонны к развитию деменции позже в жизни. «Количество и качество сна оказывают глубокое физиологическое влияние на наше повседневное мышление, память и настроение, а также на наш долгосрочный риск когнитивного снижения и деменции», – говорит Скотт Кайзер, доктор медицинских наук, сертифицированный комитет гериатр Центра здоровья Провиденс -Джонс в Санта-Монике, Калифорния. Во время сна мозг очищается от мусора и сбрасывает нейронные сети. Специалисты советуют проводить от семи до девяти часов в ночь.

Pexels

Отсутствие физических нагрузок

Упражнения питают мозг кровью и кислородом, что является мощным средством предотвращения деменции. В исследовании, опубликованном в журнале Neurology в июле прошлого года, южнокорейские ученые отследили 173 пожилых людей, имевших ранние признаки деменции, 27% из которых имели генетический вариант, склоняющий людей к болезни Альцгеймера. Используя когнитивные тесты, предоставленные в начале исследования, а затем через один и два года, исследователи обнаружили, что люди, более физически активные, испытывали меньший спад когнитивных функций, связанных с генами.

Отсутствие интеллектуальной тренировки разума и памяти

Когда речь идет о мозге и старении, у экспертов есть одно послание: использовать его или потерять. В 2012 году исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, показало, что у пожилых людей активный образ жизни, определяемый как участие в умственной, физической или социальной деятельности, задерживает начало деменции в среднем на 17 месяцев. Исследователи обнаружили, что люди, занимавшиеся большим количеством из трех видов деятельности, испытывали большую задержку начала деменции, чем участвовавшие в меньшем количестве.

Также читайте Повседневные привычки, увеличивающие риск инсульта

Отсутствие фруктов и овощей в рационе

Несколько исследований показали, что потребление более высокого уровня флавоноидов, природных соединений во фруктах и овощах связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера. Кажется, они сокращают воспаление мозга, защищают клетки мозга от травм и поддерживают обучение и память. Некоторые продукты, богатые флавоноидами, включают ягоды, цитрусовые, зеленые листовые овощи, чай и черный шоколад.

Credits

Страх и негативное отношение к старению

Положительное отношение к старению ассоциируется с жизнью дольше и лучше. В исследовании, проведенном Беккой Леви, профессором психологии Йельского университета и ведущим исследователем в области психологии старения, участники, имевшие положительное самопредставление о старении, жили на 7,5 лет дольше и имели более низкий уровень болезни Альцгеймера, чем люди с более отрицательными взглядами. И чтобы преодолеть эту пандемию как можно меньше, не пропустите эти 35 мест, где вы, скорее всего, подхватите COVID.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку