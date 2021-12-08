Препарат для лечения туберкулеза уже зарегистрирован в Украине

Препарат для лечения туберкулеза уже зарегистрирован в Украине

Лекарство предназначено для тех пациентов, которые имели низкие шансы на выздоровление из-за недействительности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза. лекарство предназначено для тех пациентов, которые имели низкие шансы на выздоровление из-за недействительности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало инновационный препарат для лечения туберкулеза Претоманид.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. По его словам, лекарство предназначено для тех пациентов, которые имели низкие шансы на выздоровление из-за недействительности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза.

Как пояснили в Минздраве, применение нового препарата показано в инновационном режиме BPаL в условиях операционных исследований, когда вместо 4-5 сильнодействующих лекарств применяется три препарата и с более коротким сроком приема.

Украина является пятой страной в мире, которая позволила использование Претоманида регулирующими органами и внедряет современные подходы к лечению туберкулеза.

Также читайте Туберкулез излечим: как правильно кашлять

В августе 2020 г. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США)) одобрило применение нового противотуберкулезного препарата Претоманид для лечения туберкулеза с широкой устойчивостью к лечению, а также случаев неудачи лечения мультирезистентного туберкулеза.

Украина закупила этот препарат в начале сентября 2021 года. В результате проведенной закупки Претоманид зарегистрирован в Украине по отдельной процедуре регистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виагра стала кандидатом для лечения болезни Альцгеймера