Препараты левотироксина: кому и зачем нужно принимать

Препараты левотироксина: кому и зачем нужно принимать

Препараты левотироксина не защищают от радиоактивного излучения или химического загрязнения.

Препараты левотироксина (например, названия Эутирокс, L-тироксин и другие) являются гормональными препаратами, используемыми пациентами с заболеваниями щитовидной железы. Необходимость терапии препаратами имеет около 2% взрослых украинцев, передает Минздрав.

Другим такие лекарства не нужны, а их употребление без назначения врача вредно для организма!

Препараты левотироксина не защищают от радиоактивного излучения или химического загрязнения! Но хаотичная скупка лекарства может лишить людей, которым нужна гормональная терапия, возможности нормально продолжать лечение.

Минздрав подготовил памятку, кому и зачем нужно принимать препараты левотироксина, а также особенности приема препаратов во время войны.

Важно добавить, что сейчас в аптеках есть препараты, содержащие левотироксин, а именно:

Эутирокс, дозировка 25, 50, 75, 100, 125, 150 мкг;

L-тироксин "Берлин Хэми", дозировка 50, 75, 100, 125, 150 мкг;

L-тироксин "Фармак", дозировка: 25, 50, 100 мкг.

По возможности рекомендуется принимать препарат, назначенный врачом. Но препараты могут заменять друг друга. Если у вас нет препарата, который вы обычно принимаете, попытайтесь найти один из перечисленных. Важно точно определить дозировку перед тем, как принимать лекарство.

Напомним, в аптеки начали отгружать:

L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок,

L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок,

L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок,

L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок,

L-тироксин в дозировке 150 мг – 15048 упаковок.

В то же время дистрибьюторами из составов компании «АСИНО» в аптечные заведения осуществляется доставка препарата «Эутирокс», который также содержит действующее вещество левотироксин.



Получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях можно с помощью сервиса.

Напомним, из-за ажиотажа, вызванного российскими военными действиями, украинцы выкупили в аптеках запасы препаратов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе медикаменты с действующим веществом левотироксин.

Минздрав вместе с партнерами и дистрибьюторами работают над восстановлением аптечного ассортимента лекарства для тиреоидной терапии.