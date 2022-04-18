Приедет ли к вам «скорая» во время действия военного положения или комендантского часа

Приедет ли к вам «скорая» во время действия военного положения или комендантского часа

Звонить на номер 103 следует при неотложных состояниях и угрожающих жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению состояния в случае неоказания экстренной медицинской помощи.

«Быстрая» продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. Однако пациентам следует помнить условия, при которых следует вызвать бригаду экстренной помощи, сообщают в Минздраве.

Звонить на номер 103 следует при неотложных состояниях и угрожающих жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению состояния в случае неоказания экстренной медицинской помощи. Об этом могут свидетельствовать проблемы с дыханием или его отсутствие, критические кровотечения.

Диспетчер «скорой» общается с абонентом и принимает решение о дальнейших действиях. Если есть подходящие основания, он направляет бригаду к пациенту. Если же таких оснований нет, то консультация может быть предоставлена по телефону.

Решение о необходимости госпитализации принимает врач бригады «скорой» на основе имеющегося симптомокомплекса конкретного пациента.

Следует заметить, что боевые действия усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. К примеру, при объявлении воздушной тревоги возможна задержка при выезде бригад «экстренки».

Кроме того, к сожалению, в условиях активных боевых действий скорая может не выехать по вызову. Речь идет о так называемой «красной зоне», когда возможность оказать медицинскую помощь отсутствует из-за интенсивных обстрелов.

Поэтому гражданам следует быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а по возможности эвакуироваться из зон, где продолжаются интенсивные обстрелы. Ведь находясь в безопасности, вы уменьшаете нагрузку на врачей и работу экстренных служб.

Напомним, украинские больницы получат доступ в спутниковый интернет Starlink.

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