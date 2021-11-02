Прием антидепрессантов снижает риск госпитализации с COVID-19 у людей с хроническими заболеваниями

Прием антидепрессанта снизил риск госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями и ковыдом.

Медики из Бразилии и Канады обнаружили, что прием антидепрессанта флувоксамина на треть снижает риск госпитализации у людей с коронавирусом и хроническими заболеваниями.

Такие результаты исследователи получили в клинических испытаниях с 1497 участниками. В группе плацебо госпитализировали 16% участников, а в группе, получавшей антидепрессант, 11% людей. Исследования опубликовали в The Lancet.

Как только мир узнал о коронавирусе, ученым пришлось срочно разрабатывать схемы лечения. Они пытались применять уже существующие лекарства, например противомалярийные препараты, которые Минздрав затем исключил из рекомендаций по лечению коведа. Однако некоторые препараты, которыми лечили пандемию, оказались вполне эффективным средством терапии коронавирусной инфекции. Так дексаметазон для подавления воспаления используют до сих пор.

Препараты, специально разработанные для лечения COVID-19

Лекарство появилось впоследствии. Например, моноклональные антитела против спайк-белка коронавируса. Несмотря на это, исследователи продолжают испытывать лекарства, применявшиеся при других болезнях, для терапии наковида.

Бразильские и канадские ученые во главе с Эдвардом Миллсом (Edward J. Mills) из Университета Макмастера провели клинические испытания антидепрессанта флувоксамина во время лечения ковыда. Этот препарат ингибирует обратный захват нейронами серотонина, а также является агонистом рецепторов сигма-1. Связываясь с этими рецепторами, флувоксамин ингибирует воспаление, так как снижает выработку цитокинов. Однако эффект, который он оказывает в течение ковыда, изучался только в небольшом исследовании на 80 пациентов — в нем флувоксамин предотвращал госпитализацию. Команда Миллса решила подтвердить выводы коллег на большой выборке.

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В клинических испытаниях участвовало 1497 человек (средний возраст 50 лет) с положительным тестом на коронавирус. Кроме того, у всех участников были заболевания (сахарный диабет, болезни сердца), которые увеличивали риск госпитализации и тяжелого течения болезни. Одновременно со стандартным лечением ковида 741 получали антидепрессант, а 756 пациентов — плацебо. За участниками наблюдали в течение 28 дней и регистрировали все случаи госпитализации и смерти.

Оказалось, что в группе, получавшей антидепрессант, госпитализировали меньше людей, чем в группе плацебо: 79 человек (11%) и 119 (16%) соответственно. Таким образом, прием антидепрессанта снижал риск госпитализации с ковыдом (относительный риск 0,68). Кроме того, в группе плацебо зарегистрировали 12 смертей от COVID-19, а в группе флувоксамина умер один человек.

Исследователи обращают внимание на то, что они проводили исследования на невакцинированных людях, поэтому в будущем еще предстоит оценить эффект приема флувоксамина на прогресс ковыда у вакцинированных людей.

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