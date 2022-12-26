Привычки, которые нужно иметь в 40 лет, чтобы не набрать вес в 50

С возрастом метаболизм женщины замедляется, держать себя в форме становится сложнее. Если получилось так, что в 40 лет есть избыточный вес уже есть, то в 50 он только увеличится. Организм будет искать источники гормонов в жировой ткани и активно ее наращивать. Поэтому так важно выработать и соблюдать правильные привычки в 40 лет.

Завтракать нужно всегда и везде

Нужно приучить себя завтракать и никогда не пропускать этот прием пищи. Когда мы просыпаемся, у нас снижена концентрация глюкозы в крови, и если не позавтракать, не будет энергии и работоспособности. Кроме того, что важно, мы будем добирать калории, которые не получили утром, в течение дня и вечером перед сном. Если пропускать завтрак, организм будет тратить свою собственную эндогенную глюкозу, которая необходима для печени, поджелудочной железы, мозга и других органов.

Есть по принципу "пищевой тарелки"

Сама идея "пищевой тарелки" появилась еще в прошлом веке в Гарварде. В буквальном смысле это тарелка диаметром 22-23 сантиметра, разделенная на две части. Половину тарелки должны занимать клетчатка (овощи и зелень). Именно она очень хорошо регулирует уровень глюкозы в крови и способствует хорошему пищеварению. Четверть отводится под сложные углеводы, дающие нам энергию. Они усваиваются в тонком кишечнике, а желудок при этом остается голодным. Еще одна четверть тарелки – это белок.

Есть медленно

Исследования подтверждают, что люди, которые едят быстро, часто подвержены ожирению. А люди, приучающие себя медленнее, достигают результатов в похудении.

Гормоны дают сигнал мозгу о насыщении с задержкой 20 минут. Если проглотить огромную порцию за 10 минут, мозг даже не успеет понять, что вы давно сыты. Только уменьшение количества укусов в минуту помогает снизить избыточное потребление калорий на 40%.

Ешьте к чувству удовольствия, а не к полному желудку

Если вы чувствуете, что желудок заполнен, скорее всего, вы переели. Ешьте к ощущению, что желудок заполнен на 80%. Это поможет вам не переедать: Организм станет более чувствительным к сигналам гормона сытости лептина. Вы снизите риск эмоционального переедания, отрегулируете аппетит.

Если у вас после еды ощущение переполненного желудка, беспокойства, вялости, слабости, тяжести, сильной жажды после еды – это свидетельствует о том, что нужно поэкспериментировать с объемом порций.

Избегать частых дробных перекусов

Кое-кто любит лакомиться фруктами, когда возникает желание просто покушать. Но возможности всасывания фруктозы у человека ограничены. Да, если одно яблоко, а это 15 г фруктозы без проблем усвоится в организме каждого человека, то 50 г уже только у каждого пятого. А передозировка фруктозы может стать причиной, например, развитию инсулинорезистентности.

Сделать первый шаг к выработке привычки уже сейчас

Начать действовать небольшими шагами можно сегодня. Выберите одну простую привычку, которую вы хотите внедрить и прилагайте усилия к ней в течение 2-3 недель, прежде чем добавлять новую. Не ругайте себя и заручитесь поддержкой близких и друзей.

Посещайте гинеколога

Женщинам, приближающимся к 40 годам, очень важно посещать гинеколога и бережно относиться к своему здоровью.

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