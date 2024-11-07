Признаки инсульта: кардиолог назвал три симптома, которые появляются за несколько дней до болезни

От инсульта – острого нарушения мозгового кровообращения во всем мире ежегодно страдает 15 миллионов человек, из них 5 млн умирают, 5 миллионов получают инвалидность, и еще 5 млн выздоравливают.

Полностью восстановиться после инсульта удается, как свидетельствует статистика лишь 16% пациентов, подавляющее большинство выживших становятся инвалидами и не могут жить полноценной жизнью. Но, как отмечают специалисты, если бы люди знали и вовремя обращали внимание на признаки и ранние симптомы инсульта, многие жизни можно было спасти, а осложнения — предотвратить.

Инсульт часто дает о себе еще задолго до критической ситуации. Однако люди обычно не замечают этих "красных флажков", и осознают критическую ситуацию только тогда, когда человек уже не может говорить, когда уже отняло руку или ногу, парализовало часть лица и т.д. По мнению врача Эрика Берга, есть более ранние сигналы инсульта, позволяющие предположить о начале болезни еще за несколько дней до критического состояния.

Ранние признаки инсульта

«Поскольку инсульт влечет за собой образование тромба в мозге, вы почувствуете большое давление в этом отделе. Он будет проявляться как очень сильная головная боль », – объясняет кардиолог.

», – объясняет кардиолог. Еще одним ранним признаком инсульта, по словам доктора Берга, является тошнота или рвота. Это результат обструкции определенной части мозга, влияющей на ствол мозга.

Это результат обструкции определенной части мозга, влияющей на ствол мозга. И последний признак – постоянная икота, сопровождающаяся болью в груди.

Эти тревожные симптомы могут проявляться даже за неделю до инсульта, хотя у многих они возникают внезапно. Чем быстрее в таком случае человек получит неотложную помощь, тем выше шансы человеку попасть в число 16% счастливчиков, которым удается полностью восстановиться от инсульта. Скорее – это в течение часа. «Врач даст вам лекарство, которое может растворить тромб», – объясняет доктор Берг.

Для профилактики инсульта кардиолог советует потреблять достаточное количество витамина Е. Исследование Кембриджского университета показало, что диета с высоким содержанием витамина Е может снизить риск инсульта на 17%. Кроме того, следует принимать магний и избегать продуктов с высоким содержанием углеводов.

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