Признаки инсульта: кардиолог назвал три симптома, которые появляются за несколько дней до болезни

Как распознать инсульт: ранние признаки
От инсульта – острого нарушения мозгового кровообращения во всем мире ежегодно страдает 15 миллионов человек, из них 5 млн умирают, 5 миллионов получают инвалидность, и еще 5 млн выздоравливают.
Полностью восстановиться после инсульта удается, как свидетельствует статистика лишь 16% пациентов, подавляющее большинство выживших становятся инвалидами и не могут жить полноценной жизнью. Но, как отмечают специалисты, если бы люди знали и вовремя обращали внимание на признаки и ранние симптомы инсульта, многие жизни можно было спасти, а осложнения — предотвратить.
Инсульт часто дает о себе еще задолго до критической ситуации. Однако люди обычно не замечают этих "красных флажков", и осознают критическую ситуацию только тогда, когда человек уже не может говорить, когда уже отняло руку или ногу, парализовало часть лица и т.д. По мнению врача Эрика Берга, есть более ранние сигналы инсульта, позволяющие предположить о начале болезни еще за несколько дней до критического состояния.
Ранние признаки инсульта
- «Поскольку инсульт влечет за собой образование тромба в мозге, вы почувствуете большое давление в этом отделе. Он будет проявляться как очень сильная головная боль», – объясняет кардиолог.
- Еще одним ранним признаком инсульта, по словам доктора Берга, является тошнота или рвота. Это результат обструкции определенной части мозга, влияющей на ствол мозга.
- И последний признак – постоянная икота, сопровождающаяся болью в груди.
Эти тревожные симптомы могут проявляться даже за неделю до инсульта, хотя у многих они возникают внезапно. Чем быстрее в таком случае человек получит неотложную помощь, тем выше шансы человеку попасть в число 16% счастливчиков, которым удается полностью восстановиться от инсульта. Скорее – это в течение часа. «Врач даст вам лекарство, которое может растворить тромб», – объясняет доктор Берг.
Для профилактики инсульта кардиолог советует потреблять достаточное количество витамина Е. Исследование Кембриджского университета показало, что диета с высоким содержанием витамина Е может снизить риск инсульта на 17%. Кроме того, следует принимать магний и избегать продуктов с высоким содержанием углеводов.
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