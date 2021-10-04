Признаки рака, которые обычно игнорируют женщины

Настройтесь на заботу о себе и своем здоровье. Наблюдайте за самочувствием и сигналами организма, какими бы минимальными они ни были.

По статистике, среди онкологических заболеваний у женщин в Украине и во всем мире лидирует рак молочной железы.

Ежегодно в мире выявляют миллион новых случаев рака груди, 600 тыс. умирают от этой болезни. В Украине 30% больных женщин обращаются за помощью к врачам, когда рак уже запущен. Риск заболеть есть у каждой женщины и даже мужчины.

Факторы, повышающие опасность возникновения рака груди:

возраст старше 40 лет,

наследственность,

раннее начало месячных,

поздняя менопауза,

первые роды после 30 лет или их отсутствие,

прерывание беременности,

ожирение,

курение,

фиброзно-кистозная мастопатия.

Предпосылки для обследования и правила тестирования на рак знакомы многим. Но несмотря на это, вам будет полезно еще раз прочитать о косвенных признаках рака или хотя бы вспомнить, когда вы последний раз обследовались.

Необычное кровотечение

Вагинальное или ректальное кровотечение иногда игнорируются женщинами. Однако такой симптом часто свидетельствует о тревожном процессе, например, раке матки или толстой кишки. Так что обследование просто необходимо.

Также читайте Как определить рак до первых симптомов: ученые разработали революционный тест диагностики онкологии

Рекомендовано: ежегодные проверки и обследование у терапевта и гинеколога.

Постоянная усталость

Если вы чувствуете общую усталость, даже отдохнув 6-8 часов, это может быть тревожным признаком.

Рекомендовано: сделайте скрининговые тесты в соответствии с действующими медицинскими рекомендациями, включая мазок, маммографию, колоноскопию и исследования плотности костной ткани.

Вздутие живота

Вздутие живота, боль или давление от лобковой кости к нижней части грудной клетки, продолжается более двух недель, являются предупредительными признаками проблем с яичниками.

Рекомендовано: обратитесь к гинекологу. Врач проведет ректовагинальный осмотр и пальпацию живота, поможет предположить или отклонить наличие патологии.

Комплексная диагностика включает: трансвагинальное ультразвуковое исследование, лабораторные и специальные (они позволяют выявить клетки, характерные для онкозаболевания) анализы крови, КТ органов грудной и брюшной полостей, органов малого таза и др.

Неожиданное увеличение веса

Безосновательное увеличение веса и изменение функций кишечника могут быть едва заметными признаками рака яичников.

Хотя симптомы такого состояния очень расплывчаты. Женщины часто и не замечают изменений или относят их к менопаузе, старению или пищевым привычкам.

Рекомендуется: независимо от вашей семейной истории, если эти симптомы сохраняются в течение нескольких недель, обратитесь к врачу.

Неожиданная потеря веса

Внезапное похудение может быть проблемой, особенно если это сопровождается потерей аппетита или изменением функций кишечника. Так чаще всего проявляются рак пищевода, печени, толстой кишки и поджелудочной железы, а также лейкемия или лимфома, говорят врачи.

Рекомендуется: как можно скорее сообщите об этих изменениях своему семейному врачу. Он направит вас к профильным специалистам.

Изменения кожи

Любые изменения родинок или веснушек на теле, а также появление новых пятен могут быть признаком проблем.

Рекомендовано: присмотритесь к своим родинкам. Асимметрия, изменение контура, цвета, диаметра, увеличение размера; выпуклость, наросты на родинке свидетельствуют о том, что нужно обратиться к семейному врачу или сразу к дерматологу.

Читайте также: 30 продуктов, не стоит есть после 30 лет

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку