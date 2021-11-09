Признаки затяжного COVID и его последствия: врачи назвали 7 главных симптомов

Что делать, если симптомы заражения коронавирусом не прекращаются? Вам не показана госпитализация, но и самочувствие плохое. Как распознать, что это именно коронавирус?

Врачи все еще узнают, почему кто-то из пациентов с COVID почти не испытывает симптомов — ходит на работу, посещает семейные мероприятия, одновременно заражая других, кто-то испытывает легкое недомогание, но и оно проходит через два-три дня, а кто-то попадает в больницу. Медики пока списывают это на индивидуальный иммунитет, что пока не доказано на 100%.

Читайте дальше, чтобы узнать о самых распространенных последствиях и симптомах затяжного COVID и обеспечить свое и здоровье других.

Вы чувствуете сильную усталость

"У вас может возникнуть просто-таки сокрушительная усталость", — говорит доктор Коваррубиас-Экардт.

В то же время главный американский инфекционист Энтони Фаучи сказал, что затяжной COVID/Long COVID напоминает синдром хронической усталости или миалгический энцефаломиелит, характеризующийся слабостью, болью в мышцах, расстройствами сна, головными болями и симптомами, похожими при простуде или гриппе.

Головные боли и мигрень

"Головная боль, как правило, является одним из самых распространенных долгосрочных осложнений, которые мы наблюдаем после COVID", – рассказывает специалист по головной боли из клиники Кливленда доктор Эмад Эстемалик.

Головокружение

Кратковременная память, потеря и спутанность сознания, трудности с концентрацией. За время борьбы с COVID-19 врачи узнали, что признаки и симптомы вирусной инфекции могут сильно отличаться у людей. Это касается и долгосрочных последствий, что не обязательно зависят от тяжести COVID-инфекции и возраста пациента.

Заболевание легких

"Длительные последствия COVID-19 чаще наблюдаются у пациентов, у которых были более серьезные респираторные проблемы. Поэтому люди страдают впоследствии интерстициальным заболеванием легких, которое требует постоянного лечения пульмонолога. Мы видим людей с миопатией или нейропатией. Им нужно гораздо больше времени, чтобы восстановиться, и все еще необходимо постоянное лечение", – говорят медики.

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Проблемы со слухом

Недавнее исследование в Nature показало, что COVID может повредить лор-органы. Поэтому вы чувствуете шум в ушах или головокружение.

"Вирусные инфекции являются частой причиной потери слуха и вестибулярной дисфункции", – заключается в нем.

"Увеличение количества сенсорных симптомов связано с COVID, включая "новую потерю слуха, шум в ушах и/или головокружение. Выводы показывают, что клетки внутреннего уха человека и мыши имеют молекулярный механизм для проникновения SARS-CoV-2. Мы также уверены, что SARS-CoV-2 способен инфицировать конкретные типы клеток внутреннего уха человека. Наши результаты показывают, что инфекция внутреннего уха лежит в основе проблем со слухом и равновесием, связанных с COVID-19", – говорят исследователи.

У вас может быть много симптомов COVID

"Некоторые люди поправляются очень быстро, а другие страдают еще долго", – говорят медики.

Дети также могут долго болеть COVID

Кроме многосистемного воспалительного синдрома, у детей возникают длительные или остаточные симптомы и осложнения COVID в 4-6% случаев.

Последствия коронавируса у детей следующие:

респираторные симптомы

поражение сердца

аносмия и/или агевзия (изменения обоняния и вкуса)

нарушение развития нервной системы

когнитивная туманность или усталость

физическая усталость/плохая выносливость

головная боль

последствия психического здоровья/поведенческого здоровья

Что делать при длительном COVID

Обратитесь к врачу, если вы опасаетесь, что у вас длительный COVID.

"Мы все еще некоторое время будем жить в реальности COVID", — написал профессор Тим Спектор в своей статье о COVID на CNN.

Так что прежде всего, не пренебрегайте профилактикой COVID.

Сделайте прививку.

Соблюдайте социальную дистанцию в людных местах.

Мойте руки.

Носите маску – это один из самых эффективных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить распространение вируса.

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