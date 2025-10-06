Продукт, спасающий от рака кишечника: ученые поделились открытием

Какой продукт снижает риск рака кишечника / © unsplash.com

Реклама

Британский терапевт Амир Хан рассказал Daily Mirror, что употребление нута (турецкого гороха) может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника.

По словам врача, в отличие от многих других продуктов, богатых углеводами, нут не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Это делает его безопасным для людей с диабетом и тех, кто контролирует глюкозу.

“Нут можно добавлять в салаты, супы, тушеные блюда или использовать в качестве гарнира. Он богат калием и магнием — минералами, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему и способствуют нормализации артериального давления”, — подчеркнул врач.

Реклама

Доктор Хан также отметил, что благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки нут помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Регулярное употребление этого продукта может оказаться эффективной профилактикой колоректального рака.

При переваривании нута в организме образуется бутират — жирная кислота с мощными противовоспалительными свойствами, положительно влияющая на слизистую толстого кишечника. Ранее проведенные исследования показали, что бутират способен снижать риск злокачественных новообразований.

Обратите внимание! Эта статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к каким-либо действиям. При любых проблемах со здоровьем или сомнениях в собственном состоянии рекомендуется обратиться к квалифицированному врачу.