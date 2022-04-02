Продуктовый запас в убежище: как составить идеальный рацион

Продуктовый запас в убежище: как составить идеальный рацион

Полный набор можно разделить по основным жизненно важным макронутриентам.

"Продуктовый запас в убежище – это 2-3 пункта из каждого блока – идеальный вариант, хотя бы по 1", — пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

Воду нужно подготовить из расчета 2-3 л на человека, если это только вода питьевая и приготовление (для гигиены – отдельно), пишет эксперт.

Консервы и сушеные продукты – это основной нормальный способ хранения. Полный набор можно разделить по основным жизненно важным макронутриентам.

Белок

консервное мясо (птица, красное мясо, субпродукты: печень, сало),

консервная рыба (соленая, в масле, томатном соусе, в рассоле),

консервы бобовые (отварная и в масле/томатной пасте фасоль, нут, бобы, чечевица),

консервы бульон (в концентрированном порошке, бульонные кубики),

консервная ореховая паста (арахисовая – недорого и долго насыщающая, ореховая мука любая),

сушеное мясо и рыба,

батончики

Молочное

сухое молоко (сухое соевое и другое альтернативное),

сгущенное молоко,

белковые смеси (спортивного питания, смеси запасы БАД магазинов и аптек, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка) когда есть вода

Овощи

консервированные овощи (в тушеном виде "икры" и в виде домашних заготовок),

томатная паста (концентрированная),

консервы горох, кукуруза,

свекла,

морковь,

корнеплоды (по доступности любые – корень сельдерея, петрушки – все корнеплоды долго сохраняются и, кроме картофеля, употребляются в сыром виде),

сухое картофельное пюре

Зерна

крекеры, хлебцы (плоские, тонкие, как пенопласт, только потом сухари и лапша быстрого приготовления),

сухие хлопья готовы к употреблению (мультизлак, кукурузные, рисовые – любые готовые завтраки),

ячмень, перловая, нешлифованный рис, гречка, пшено — цельнозерновые длительного насыщения — когда есть вода и возможность кипятить,

чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления – 2-минутное приготовление когда есть вода и возможность кипятить

Фрукты/сладкое (глюкоза)

чернослив,

изюм,

курага,

финик,

джемы и варенье,

желе в пакетах (желатин, сахар),

печенье,

консервированные фрукты в сиропе,

мед и сахар,

конфеты-леденцы

Жиры и прочее

масла (как дополнение к любому приему пищи, масла, что обеспечит длительное насыщение),

орехи и семена в любом виде (сыром, жареном),

арахис,

регидрон и любые электролитные смеси аптечные и спортивные (в простых условиях – соль+сахар+вода)

Также Анастасия Голобородько отмечает, что чем выше уровень сахара, тем сложнее проходит инфекция у пациентов.

Будьте внимательны.

А еще напомним, что прежде всего вы планируете рацион с любым доступом к продуктам.

"Забить на здоровье — не вариант ни в коем случае", - пишет Анастасия Голобородько.

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