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Продуктовый запас в убежище: как составить идеальный рацион

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Продуктовый запас в убежище: как составить идеальный рацион

Pexels

Полный набор можно разделить по основным жизненно важным макронутриентам.

"Продуктовый запас в убежище – это 2-3 пункта из каждого блока – идеальный вариант, хотя бы по 1", — пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

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Воду нужно подготовить из расчета 2-3 л на человека, если это только вода питьевая и приготовление (для гигиены – отдельно), пишет эксперт.

Консервы и сушеные продукты – это основной нормальный способ хранения. Полный набор можно разделить по основным жизненно важным макронутриентам.

Белок

  • консервное мясо (птица, красное мясо, субпродукты: печень, сало),
  • консервная рыба (соленая, в масле, томатном соусе, в рассоле),
  • консервы бобовые (отварная и в масле/томатной пасте фасоль, нут, бобы, чечевица),
  • консервы бульон (в концентрированном порошке, бульонные кубики),
  • консервная ореховая паста (арахисовая – недорого и долго насыщающая, ореховая мука любая),
  • сушеное мясо и рыба,
  • батончики

Молочное

  • сухое молоко (сухое соевое и другое альтернативное),
  • сгущенное молоко,
  • белковые смеси (спортивного питания, смеси запасы БАД магазинов и аптек, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка) когда есть вода

Овощи

  • консервированные овощи (в тушеном виде "икры" и в виде домашних заготовок),
  • томатная паста (концентрированная),
  • консервы горох, кукуруза,
  • свекла,
  • морковь,
  • корнеплоды (по доступности любые – корень сельдерея, петрушки – все корнеплоды долго сохраняются и, кроме картофеля, употребляются в сыром виде),
  • сухое картофельное пюре

Зерна

  • крекеры, хлебцы (плоские, тонкие, как пенопласт, только потом сухари и лапша быстрого приготовления),
  • сухие хлопья готовы к употреблению (мультизлак, кукурузные, рисовые – любые готовые завтраки),
  • ячмень, перловая, нешлифованный рис, гречка, пшено — цельнозерновые длительного насыщения — когда есть вода и возможность кипятить,
  • чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления – 2-минутное приготовление когда есть вода и возможность кипятить

Фрукты/сладкое (глюкоза)

  • чернослив,
  • изюм,
  • курага,
  • финик,
  • джемы и варенье,
  • желе в пакетах (желатин, сахар),
  • печенье,
  • консервированные фрукты в сиропе,
  • мед и сахар,
  • конфеты-леденцы

Жиры и прочее

  • масла (как дополнение к любому приему пищи, масла, что обеспечит длительное насыщение),
  • орехи и семена в любом виде (сыром, жареном),
  • арахис,
  • регидрон и любые электролитные смеси аптечные и спортивные (в простых условиях – соль+сахар+вода)

Также Анастасия Голобородько отмечает, что чем выше уровень сахара, тем сложнее проходит инфекция у пациентов.

Будьте внимательны.

А еще напомним, что прежде всего вы планируете рацион с любым доступом к продуктам.

"Забить на здоровье — не вариант ни в коем случае", - пишет Анастасия Голобородько.

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