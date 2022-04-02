Продуктовый запас в убежище: как составить идеальный рацион

Полный набор можно разделить по основным жизненно важным макронутриентам.
"Продуктовый запас в убежище – это 2-3 пункта из каждого блока – идеальный вариант, хотя бы по 1", — пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.
Воду нужно подготовить из расчета 2-3 л на человека, если это только вода питьевая и приготовление (для гигиены – отдельно), пишет эксперт.
Консервы и сушеные продукты – это основной нормальный способ хранения. Полный набор можно разделить по основным жизненно важным макронутриентам.
Белок
- консервное мясо (птица, красное мясо, субпродукты: печень, сало),
- консервная рыба (соленая, в масле, томатном соусе, в рассоле),
- консервы бобовые (отварная и в масле/томатной пасте фасоль, нут, бобы, чечевица),
- консервы бульон (в концентрированном порошке, бульонные кубики),
- консервная ореховая паста (арахисовая – недорого и долго насыщающая, ореховая мука любая),
- сушеное мясо и рыба,
- батончики
Молочное
- сухое молоко (сухое соевое и другое альтернативное),
- сгущенное молоко,
- белковые смеси (спортивного питания, смеси запасы БАД магазинов и аптек, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка) когда есть вода
Овощи
- консервированные овощи (в тушеном виде "икры" и в виде домашних заготовок),
- томатная паста (концентрированная),
- консервы горох, кукуруза,
- свекла,
- морковь,
- корнеплоды (по доступности любые – корень сельдерея, петрушки – все корнеплоды долго сохраняются и, кроме картофеля, употребляются в сыром виде),
- сухое картофельное пюре
Зерна
- крекеры, хлебцы (плоские, тонкие, как пенопласт, только потом сухари и лапша быстрого приготовления),
- сухие хлопья готовы к употреблению (мультизлак, кукурузные, рисовые – любые готовые завтраки),
- ячмень, перловая, нешлифованный рис, гречка, пшено — цельнозерновые длительного насыщения — когда есть вода и возможность кипятить,
- чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления – 2-минутное приготовление когда есть вода и возможность кипятить
Фрукты/сладкое (глюкоза)
- чернослив,
- изюм,
- курага,
- финик,
- джемы и варенье,
- желе в пакетах (желатин, сахар),
- печенье,
- консервированные фрукты в сиропе,
- мед и сахар,
- конфеты-леденцы
Жиры и прочее
- масла (как дополнение к любому приему пищи, масла, что обеспечит длительное насыщение),
- орехи и семена в любом виде (сыром, жареном),
- арахис,
- регидрон и любые электролитные смеси аптечные и спортивные (в простых условиях – соль+сахар+вода)
Также Анастасия Голобородько отмечает, что чем выше уровень сахара, тем сложнее проходит инфекция у пациентов.
Будьте внимательны.
А еще напомним, что прежде всего вы планируете рацион с любым доступом к продуктам.
"Забить на здоровье — не вариант ни в коем случае", - пишет Анастасия Голобородько.