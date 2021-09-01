Продукты для мозга и нервной системы: как нам работать эффективнее и не уставать

Продукты для мозга и нервной системы: как нам работать эффективнее и не уставать

Когда вам нужно подпитать свой мозг, прежде всего приходит в голову: кофе, сладкий батончик, орехи?.. Какая пища на самом деле улучшит мыслительный процесс?

Как отмечает американский диетолог и специалист по здоровому питанию Ванесса Риссетто, адекватное потребление Омега-3 жирных кислот может помочь нашему мозгу работать эффективнее.

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, форель, сельдь и сардины, богата источниками двух типов Омега-3 жирных кислот: ЭПК и ДГК.

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ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота) являются физиологически необходимыми для наших мозга и глаз. Омега-3 жирные кислоты быстро обеспечивают приток энергии, необходимый для передачи импульсов между клетками. Это позволяет повысить эффективность процесса мышления, а также сохранить в памяти информацию.

ДГК активно транспортируется через плаценту от материальной плоды, а также играет центральную роль в подчинении гомеостаза воспалительных реакций.

Омега-3 жирные кислоты также могут помочь в борьбе с возрастным снижением мыслительного процесса.

"Омега-3 жирные кислоты регулируют функции мозга и помогают бороться с ухудшением памяти", — говорит Риссетто.

Лучшие продукты Омега-3 для борьбы с воспалениями и поддержания здоровья сердца

Конечно, жирная рыба это не единственная пища, которая стимулирует мозг. Вот еще несколько продуктов для мозга, которые вы можете включить в свой рацион.

Черника богата растительными соединениями антоцианами. Исследования показывают, что они обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием на организм. Антиоксиданты играют ключевую роль в уменьшении воспаления, связанного с нейродегенеративными заболеваниями.

Куркума. Ее активный ингредиент куркумин несет все преимущества для здоровья мозга. Исследования показали, что в сочетании с черным перцем куркума может помочь улучшить память при болезни Альцгеймера.

Темный шоколад содержит группу растительных антиоксидантных соединений, известных как флавоноиды, которые помогают улучшить память и задержать возрастной умственное спад. Главное — покупать черный шоколад с содержанием какао 70% и более.

Яичный желток богат питательным веществом под названием холин, и два исследования 2011-2012 гг показывают, что более высокое потребление холина связано с улучшением психических функций и памяти.

Омега-с и психическое здоровье

Психическое здоровье — еще один ключевой элемент здорового мозга. Исследования показали, что недостаточное потребление Омега-3 жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе, связано с депрессией.

"Не только добавления лосося к вашей диете может помочь с этими когнитивными функциями, но также может способствовать вашему эмоциональному здоровью, уменьшая симптомы депрессии и тревоги", — говорит Ризетто.

Продукты для мозга и нервной системы просты и доступны. В основном, даже более доступны, чем пищевые добавки с Омега-3. Включайте рыбу, ягоды, полезные приправы в свой рацион, и тогда ваш мозг будет работать, как часы.

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