Продукты, губительно влияющие на желчный пузырь

Желчный пузырь накапливает желчь, которая необходима для расщепления жиров в процессе пищеварения. Когда желчный пузырь работает неправильно, нарушается выделение желчи, изменяется ее состав, она может застаиваться, что часто приводит к образованию камней. Какие продукты провоцируют эти процессы – в материале ТСН.ua