Продукты, которые могут повредить наш мозг: ученые назвали их

Потребление продуктов с высокой степенью обработки потенциально вредно для здоровья мозга.

О результатах нового исследования пишет Medscape.

Исследование показало, что диета с высоким содержанием продуктов с высокой степенью переработки (ПВСП) может повысить риск снижения когнитивных способностей и инсульта, тогда как диета, богатая необработанными или минимально обработанными продуктами, может помочь снизить эти риски.

Продукты с повышенным содержанием сахара, жира и соли характеризуются низким содержанием белка и клетчатки, и это важно, поскольку они необходимы нашему организму. К примеру, безалкогольные напитки, чипсы и подслащенные крупы. В отличие от них к необработанным продуктам относятся свежее мясо и овощи.

Предыдущие исследования связывали высокое потребление ПВСП с различными проблемами со здоровьем.

Результаты показали, что увеличение потребления ПВСП на 10% коррелирует с повышением риска когнитивных нарушений на 16% и риска инсульта на 8%. Напротив, более высокое потребление необработанных продуктов связано с 12% снижением риска когнитивных нарушений и 9% снижением риска инсульта. Эти ассоциации сохранялись вне зависимости от соблюдения других здоровых диет, таких как средиземноморская или диета DASH.

Ранее ученые выяснили, какие вещества в продуктах питания способны замедлить старение мозга.

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