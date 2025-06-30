Продукты, которые помогут избежать морщин: их нужно ежедневно употреблять после 25 лет

Продукция. / © Freepik

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Коллаген – белок, который синтезируется организмом. Он делает кожу упругой и придает ей блеск, поддерживает внутренние органы, а также связывает хрящи, мышцы и кости. Впрочем, с 25 лет производство коллагена организмом уменьшается, а уже имеющийся коллаген начинает разрушаться.

Какие продукты богаты коллагеном и почему их следует добавить в рацион после 25 лет, сообщает Vogue.

Кроме коллагеновых добавок, самый простой способ получить коллаген с продуктами питания. Более всего этого белка в продуктах животного происхождения. Однако некоторые богатые витамином С фрукты и овощи, а также продукты, имеющие аминокислоты пролин и глицин, минералы - цинк и медь, способствуют синтезу этого важного белка. Именно поэтому медики советуют сочетать эти продукты с продуктами, богатыми коллагеном.

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Продукты, богатые коллагеном

Костный бульон

Кости, хрящи и сухожилия очень богаты коллагеном I типа, а именно он наиболее полезен для кожи, ногтей и волос. К слову, этот белок высвобождается во время продолжительной варки.

Варите кости и хрящи на медленном огне и используйте бульон в качестве основы супов или пейте его как просто напиток. Кроме коллагена, он еще богат аминокислотами и минералами, такими как сера, магний и кальций.

Желатин

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Желатин традиционно используется в десертах. Однако его также готовят большими листьями, чтобы съесть кусочки в течение дня.

Курица и индейка

Эти виды мяса являются отличными источниками коллагена. Чтобы получить максимальную пользу, следует отказаться от обычной нежирной грудки в пользу более жирных кусков - как бедер.

Жирная рыба

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Лосось, скумбрия и угорь – виды рыб, богатейших коллагеном. Важно то, что это вещество содержится не столько в мясе, сколько в коже и костях. Кроме того, рыба содержит минералы, способствующие синтезу коллагена.

Мясо

Говядина, телятина или свинина являются хорошими источниками коллагена. Однако белок больше концентрируется в соединительной ткани и сухожилиях. Идеальны в этом случае – ребра.

Яйца

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Хотя яйца не являются прямым источником коллагена, но они богаты пролином и глицином. Это аминокислоты, необходимые для правильной выработки коллагена в нашем организме.

Креветки и устрицы

Коллаген находится в мякоти и наружных частях креветок. Поэтому употребляйте их жареными, а также готовьте бульон.

Между тем устрицы содержат большое количество цинка и меди, а также аминокислот пролина и лицина, предшественников коллагена.

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Красный перец

Этот овощ является хорошим источником витамина С, который необходим для синтеза коллагена. Сочетайте красный перец с мясным или рыбным блюдом – вы максимально стимулируете выработку коллагена.

Чеснок

Среди его преимуществ – стимулирование выработки коллагена. Он содержит сочетание витамина С, цинка и меди.

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Бобовые

Нут, чечевица, фасоль и люпин относятся к категории продуктов, необходимых для синтеза коллагена, поскольку богаты витамином С, кремнием и магнием.

Напомним, ранее мы писали о том, как повысить уровень природного коллагена в коже .