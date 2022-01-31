Продукты, которые помогут справиться с зимней хандрой. Что известно о сезонном аффективном расстройстве

Продукты, которые помогут справиться с зимней хандрой. Что известно о сезонном аффективном расстройстве

Эти блюда могут поднять настроение зимой.

Если вы столкнулись с «зимним блюзом» в холодные месяцы, вы точно не одиноки.

Нормально, что физическая энергия зимой идет на убыль, но некоторые люди испытывают нечто гораздо более интенсивное, что называется сезонным аффективным расстройством (САР) – тип депрессии, связанный с изменением времени года.

Что такое САР

САР часто приводит к усталости, когнитивным проблемам и изменениям как пищевых привычек, так и веса. Вызванный изменениями погоды, дефицитом витамина D, падением уровня серотонина и изменениями уровня мелатонина, САР поражает около пяти процентов взрослых. Причем, явление более распространено среди женщин, чем среди мужчин.

"Симптомы обычно возникают в осенние и зимние месяцы, когда меньше солнечного света и обычно улучшаются с приходом весны", — отмечает Американская психиатрическая ассоциация.

Самыми тяжелыми месяцами для людей со САР, как правило, являются январь и февраль.

Помимо разговорной терапии, светотерапии и прописанных антидепрессантов, есть также несколько способов справиться с САР, включающими здоровое питание. Мы побеседовали с экспертами, чтобы узнать, как повысить настроение с помощью еды.

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Обогащенные злаки

Лучше начать свой день с продуктов из злаковых для завтрака. Это отличный способ получить заряд энергии. Он также поможет справиться с симптомами САР.

Большинство обогащенных злаковых продуктов содержат много клетчатки, витамина B12 и фолиевой кислоты. Это три основных питательных вещества, необходимых для борьбы с симптомами депрессии.

С одной стороны, клетчатка способствует более здоровой микробиоте кишечника, что повышает иммунитет.

Витамин B12 является важным витамином для неврологического здоровья, поэтому у людей с его дефицитом часто развивается анемия и слабость. С другой стороны, фолиевая кислота принимает участие в регенерации и создании новых клеток, что помогает вашему телу чувствовать себя здоровым и молодым.

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Рыба

Если вы любите морепродукты, то больше рыбы в рационе – идеальный вариант обогатить зимнее меню белками. Это облегчит симптомы зимней хандры, потому что рыба – источник белка, не вызывающий расстройства желудка или воспаления.

Жирная рыба тоже хорошо борется с симптомами САР, потому что в ней очень много незаменимых жирных кислот омега-3.

Исследования показывают, что омега-3 оказывает сильное противовоспалительное действие, но также является хорошим источником энергии для мозга, поскольку это помогает регулировать настроение и нейронные связи.

Тофу

Вы соблюдаете вегетарианскую или веганскую диету? Тогда сыр тофу может стать для вас лучшей едой для поднятия настроения.

Уровень поддерживаемого железа связан с уменьшением риска развития зимней хандры и депрессии. Огромное количество клеток вашего мозга нуждается в железе для предотвращения симптомов депрессии. Следовательно, нужно обеспечить хороший уровень железа в организме.

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Черный шоколад

Качественный черный какао-шоколад может помочь облегчить симптомы депрессии.

Исследования показывают, что темный шоколад богат магнием, который является важным минералом, играющим роль в ослаблении симптомов депрессии.