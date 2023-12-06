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Продукты, которые следует исключить из рациона после 50 лет, чтобы не навредить себе

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Продукты, которые следует исключить из рациона после 50 лет, чтобы не навредить себе

Что нельзя есть после 50 лет / Фото: pixabay.com

Употребление этой пищи может привести к появлению диабета, болезням сердца, ожирению и деменции.

С возрастом наш образ жизни и то, что мы едим, отражается на нашем здоровье. После пятидесяти лет уже следует скорректировать некоторые свои повадки, в том числе и пищевые. Если смолоду можно позволить себе много жареной и жирной пищи, то после 50 лет это может привести к нежелательным для здоровья последствиям. Рассказываем, какие продукты следует исключить из своего рациона, чтобы не набрать лишний вес и не навредить своему здоровью.

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Какие продукты не следует есть после 50 лет: список

  • Алкоголь. Нужно сократить употребление алкоголя до минимума. И не только потому, что он вреден для здоровья. Дело в том, что в таком возрасте печень уже замедляет свои функции интоксикации, что может повлечь за собой обострение других болезней.
  • Сладкие напитки и кофе. В сладких напитках содержится много сахара и красителей, которые могут вызвать диабет и ожирение. А от кофе поднимается давление, дестабилизирующее работу сердечно-сосудистой системы.
  • Полуфабрикаты и готовые мясные изделия. Нужно снизить потребление колбасных изделий и разнообразных копченостей. Они включают в себя много соли, жиров и консервантов. А толку от такой пищи практически никакой. Зато употребление таких продуктов может вызвать атеросклероз, гипертонию, заболевания желудка и кишечника.
  • Сладкая выпечка и другие десерты, в которых есть сахар, мука и маргарин. После 50 лет в организме замедляются процессы метаболизма, поэтому употребление продуктов с таким составом может привести к ожирению. Сладости с такими ингредиентами могут стать причиной развития сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии и деменции.

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Дата публикации
Просмотры
1253
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