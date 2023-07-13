Продукты, которые снизят аппетит и помогут похудеть

Лишний вес появляется у нас из-за неправильного подхода к питанию в целом. Едим мы не потому, что хочется, а потому, что скучно, грустно, за компанию, в прикуску к сериалу и т.д. Однако оставаться в своем весе или похудеть на пару килограммов можно без диет и ограничений в пище. Есть продукты, снижающие аппетит.

Об этом пишет Healthier Steps.

Овсянка

Овсянка богата необходимыми питательными веществами, включая клетчатку, белком, витаминами и минералами. Когда вы едите овсянку, ее растворимая клетчатка образует гелеобразное вещество, которое замедляет опорожнение желудка.

Это означает, что после употребления этого продукта вы будете чувствовать себя сытым дольше, чем после других видов пищи. Исследование показало, что люди, которые едят овсянку на завтрак, потребляют меньше калорий в обеденное время.

Семена чиа

Семена чиа – распространенный продукт для похудения, который уважают за высокое содержание клетчатки и белка. Всего в 28 г семян чиа содержится 5 г белка и 10 г клетчатки — около трети рекомендованной суточной нормы для взрослых.

При смешивании с водой или другой жидкостью семена чиа расширяются и создают гелеобразную текстуру, похожую на овес, которая может помочь обуздать чувство голода.

Семена льна

Семена льна – это низкокалорийный суперпродукт с высоким содержанием клетчатки, который может поддерживать ощущение сытости в течение длительного времени. Оно содержит растворимую клетчатку, которая образует гелеобразное вещество в желудке, замедляя стул желудка и повышая чувство сытости.

Бобовые

Бобовые являются отличным источником белка, клетчатки и других необходимых питательных веществ, которые помогут вам чувствовать себя сытыми в течение длительного времени. Они включают чечевицу, нут и другие бобы и горох.

Авокадо

Авокадо богат полезными жирами, которые перевариваются дольше, чем углеводы, что приводит к увеличению ощущения сытости.

Перец чили

Красный перец чили – это специя, которая широко используется в кулинарии по всему миру. Они придают блюдам остроту и аромат, и было обнаружено, что они обладают многочисленными преимуществами для здоровья, включая подавление аппетита и повышение чувства сытости.

Овощи

Одна из причин, по которой овощные салаты могут помочь контролировать аппетит, состоит в том, что у них мало калорий, но много клетчатки.

Кроме того, многие овощи содержат воду, которая также помогает насытиться и сохранить водный баланс. Когда ваш организм обезвожен, легко принять жажду голода и в конечном итоге переесть.

Раньше мы писали о том, как быстро можно похудеть без диет. Простые советы можно прочитать в новости.

Кроме того, эксперты назвали топ-10 продуктов для молодости и красоты женщин.

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