Продукты, которые только кажутся полезными: почему их потребление нужно ограничить

Не полезны «здоровые» продукты

Реклама

За яркими обертками продуктов с надписями «фитнес» и «органик» часто прячутся ингредиенты, которые вредят фигуре и здоровью больше, чем обычные сладости. Современная пищевая индустрия научилась мастерски маскировать пустые калории и переизбыток сахара под полезные перекусы. Чтобы различать настоящие полезные продукты от тех, которые могут повредить, важно понимать, что действительно находится внутри популярных продуктов. Предлагаем список таких продуктов, потребление которых по крайней мере нужно ограничить.

Не полезны «здоровые» продукты

Фитнес-батончики и протеиновые снеки

На упаковках мы видим атлетов и обещания заряда энергии, но внутри часто скрыто 20-30 г сахара. Если сравнить со сладкими вредными продуктами, то, например, в обычном сникерсе — 27 граммов). Да, там есть белок, однако его гораздо полезнее извлечь из горсти орехов или куска сыра без лишних растительных жиров и ароматизаторов. Если требуется перекус в дорогу, честнее выбрать обычный горький шоколад.

Реклама

Гранола и мюсли

Несмотря на полезную основу из хлопьев и орехов, процесс приготовления нивелирует всю выгоду. Чтобы гранола была хрустящей, ее запекают с большим количеством сахара, меда и масла. В результате порция такого завтрака может содержать 60-70 граммов сахара, что эквивалентно повторениям плиток шоколада.

Обезжиренные молочные продукты

Когда из йогурта убирают жир, он становится безвкусным. Производители исправляют это добавлением загустителей, крахмала и подсластителей. К примеру, в баночке обезжиренного йогурта может быть до 20 граммов сахара, тогда как в обычном греческом йогурте его всего 4-5 граммов (естественная лактоза). Кроме того, молочный жир, который убирают при обезжиривании, помогает усваивать витамины и дает ощущение сытости.

Реклама

Соки и смузи

Стакан апельсинового сока — это концентрат шести апельсинов, но без клетчатки. Это чистый сахар, мгновенно попадающий в кровь. Смузи также могут содержать до 50 г сахара через сочетание сладких фруктов и меда.

Цельные фрукты всегда лучше, потому что они содержат волокна, которые сдерживают быстрое всасывание глюкозы.

Растительное молоко

Реклама

Альтернативное молоко не является автоматически полезным. Овсяное часто имеет высокий гликемический индекс из-за добавленных сахаров и масел, а миндальное может состоять всего на 2% из миндаля, остальное — вода с добавками. Выбирайте растительное молоко без добавленного сахара.

Продукты «без сахара» и цельнозерновые изделия

Надпись без сахара не означает отсутствие сладкого. Его маскируют под названиями: мальтодекстрин, декстроза, фруктоза, сироп агавы или мед.

В отдельном внимании нуждаются цельнозерновые продукты: часто полезной муки там всего 10%, а остальные — белая мука и маргарин. Настоящий цельнозерновой хлеб должен быть тяжелым и плотным.

Реклама

Как отличить полезные продукты от не полезных

Чтобы не стать жертвой рекламных манипуляций и научиться выбирать действительно качественные продукты:

Смотрите на склад, а не на обертку. Надписи «фитнес» или «органик» на лицевой стороне — это только реклама. Истинная правда о продукте написана мелким шрифтом сзади в графе «склад».

Выберите краткий список ингредиентов. Чем меньше ингредиентов в составе, тем лучше. Если в пачке овсянки только овсянка — это супер. Если там еще 10 непонятных названий — это уже переработанная еда.

Ищите «замаскированный» сахар. Производители часто пишут вместо сахара другие слова — сироп, концентрат или заканчивающиеся на «-оза» (фруктоза, мальтоза). Для организма это все равно сахар.

Заметьте, что действительно полезные продукты, как морковь или гречка, не нуждаются в дорогих роликах на телевидении. Если продукт очень сильно рекламируют как «суперздоровый», скорее всего, это маркетинговый ход.