Продукты, которые влияют на настроение: диетолог назвала 9 составляющих рациона, чтобы собраться с силами

Продукты, которые влияют на настроение: диетолог назвала 9 составляющих рациона, чтобы собраться с силами

Мы живем в состоянии стресса. И невозможно сейчас вернуть позитив людям, которым каждый день на голову падают бомбы, разрушаются их дома и происходит весь ужас, который несет с собой война.

Живущему не в таких страшных условиях недостаточно сказать: не нервничайте, чтобы тревога ушла из души и сердца. И все же нужно помнить, что наше настроение напрямую зависит от производимых организмом веществ, особым образом влияющих на головной мозг и центральную нервную систему, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсети.

"Влияют на настроение, так называемые нейротрансмиттеры – серотонин, норепинефрин, допамин, эндорфин и триптофан. Благодаря им мы чувствуем себя уверенно, чувствуем прилив жизненных сил и положительных эмоций, воспринимаем мир в более ярких красках", – добавляет она.

Если количество нейротрансмиттеров в организме уменьшается, настроение соответственно снижается. Чаще это происходит из-за стрессов, недостатка сна и отдыха, нарушения питания. Обычно способствуют улучшению настроения активный отдых и занятия спортом. И у кого есть такая возможность нужно ее использовать.

"Но хочу напомнить, что употребление некоторых продуктов питания будет способствовать выработке нейромедиаторов и поможет немного улучшить настроение. Конечно, если эти продукты вам доступны", — говорит Светлана Фус.

Говядина

Светлана Фус

Рыба

Бананы

Острый перец

Орехи

Шоколад

pixabay.com

Яйца

Фото: Facebook

Сыр

pixabay.com

Каши

Напомним, с любым доступом нужно планировать рацион. Если не наполнение, то ритмичность: полноценный сытный завтрак (если удается – не со сладким вкусом и с белковыми продуктами, с жирами), обед в середине дня и небольшой ужин.

"Чем меньше сахара съедите утром, тем сбалансированнее и собраннее будете в течение дня", — добавляет Анастасия Голобородько.