Продукты, которых следует избегать, если у вас болит горло

Эти продукты могут усугубить проблему.
Медики привели список из шести продуктов, которых следует избегать, если чувствуете боль в горле.
Хрустящие закуски
Чипсы, крекеры во время глотания вызывают более сильную боль и раздражение.
Цитрусовые
Если кислотность свежих фруктов, таких как апельсины, лимоны и лаймы, усугубляет дискомфорт в горле. Соки, мороженое и смузи, приготовленные с цитрусовыми, также могут раздражать слизистую, поэтому временно откажитесь от цитрусовых.
Чтобы успокоить боль в горле с помощью цитрусовых, выжмите их в теплый чай или даже в обычную теплую воду с медом.
Кислые овощи и соусы
Как и цитрусовые, кислая пища, например томатный соус, может раздражать горло.
Острая пища
Такие продукты раздражают воспаленный участок горла.
Твердые сырые овощи
Стебли моркови и сельдерея, безусловно, полезны, но они раздражают горло. Отдайте предпочтение вареным овощам или даже овощным пюре.
Панированные и жареные блюда
Жареная корочка раздражает горло.
При боли в горле избегайте этих продуктов. Это самый лучший способ помочь вашему организму восстановиться.
Добавим, что существует не менее 10 интересных способов использования перекиси водорода.
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