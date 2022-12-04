Продукты, которых следует избегать, если у вас болит горло

Эти продукты могут усугубить проблему.

Медики привели список из шести продуктов, которых следует избегать, если чувствуете боль в горле.

Хрустящие закуски

Чипсы, крекеры во время глотания вызывают более сильную боль и раздражение.

Цитрусовые

Если кислотность свежих фруктов, таких как апельсины, лимоны и лаймы, усугубляет дискомфорт в горле. Соки, мороженое и смузи, приготовленные с цитрусовыми, также могут раздражать слизистую, поэтому временно откажитесь от цитрусовых.

Чтобы успокоить боль в горле с помощью цитрусовых, выжмите их в теплый чай или даже в обычную теплую воду с медом.

Кислые овощи и соусы

Как и цитрусовые, кислая пища, например томатный соус, может раздражать горло.

Острая пища

Такие продукты раздражают воспаленный участок горла.

Твердые сырые овощи

Стебли моркови и сельдерея, безусловно, полезны, но они раздражают горло. Отдайте предпочтение вареным овощам или даже овощным пюре.

Панированные и жареные блюда

Жареная корочка раздражает горло.

При боли в горле избегайте этих продуктов. Это самый лучший способ помочь вашему организму восстановиться.

Добавим, что существует не менее 10 интересных способов использования перекиси водорода.

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