Продукты, которыми можно «заедать» стресс: простой способ снизить тревожность

Какие продукты помогут улучшить стрессоустойчивость и не сорваться на вредности, читайте в материале ТСН.ua

Почему мы «заедаем» стресс

Стресс влияет на всех по-разному, а у некоторых может спровоцировать переедание – потребление избыточного количества продуктов, в первую очередь, сладкого. Причина этого в том, что потребление сахара стимулирует некоторые участки мозга, связанные с зависимостью. Чем больше вы его едите, тем больше вам хочется.

Существуют различные методы борьбы со стрессом. Но знаете ли вы, что питание тоже может помочь справиться со стрессом?

Какими продуктами можно «заедать» стресс

Эксперты считают, что именно такие продукты повышают устойчивость к стрессам и помогут не сорваться на вредную пищу.

Среди продуктов, которыми хорошо питаться при стрессе, специалисты называют субпродукты. Из-за того, что они содержат много витаминов – в печени, сердцах, почках много витаминов группы В. Именно витамины 12, В6, В2, В9 помогают организму справляться со стрессом.

Из-за того, что они содержат много витаминов – в печени, сердцах, почках много витаминов группы В. Именно витамины 12, В6, В2, В9 помогают организму справляться со стрессом. Яйца – ценный продукт для преодоления тревожности, потому что содержат важный для борьбы со стрессом холин (витамин В4). Кроме того, яйца низко калорийны и содержат полезные минералы, аминокислоты и антиоксиданты.

– ценный продукт для преодоления тревожности, потому что содержат важный для борьбы со стрессом холин (витамин В4). Кроме того, яйца низко калорийны и содержат полезные минералы, аминокислоты и антиоксиданты. Чеснок хорошо справляется со стрессом из-за содержания серы. Потому что сера способствует повышению уровня антиоксиданта – глутатиона. А тот, в свою очередь, защищает организм от стресса. Поэтому следует экспериментировать со вкусами и чаще добавлять в блюда чеснок.

хорошо справляется со стрессом из-за содержания серы. Потому что сера способствует повышению уровня антиоксиданта – глутатиона. А тот, в свою очередь, защищает организм от стресса. Поэтому следует экспериментировать со вкусами и чаще добавлять в блюда чеснок. Петрушка также содержит много антиоксидантов, которые нейтрализуют нестабильные молекулы и защищают от окислительного стресса.

также содержит много антиоксидантов, которые нейтрализуют нестабильные молекулы и защищают от окислительного стресса. Разнообразные сорта жирной рыбы , такие как лосось, скумбрия, сардины, форель, сельдь и т.д. богаты Омегаой-3, которая поддерживает когнитивную функцию и психическое здоровье. Альфа-линоленовая кислота (ALA), которая находится в рыбе во время пищеварения образует кислоты EPA и DHA, которые регулируют нейромедиаторы, уменьшают воспаление и способствуют здоровой работе мозга.

, такие как лосось, скумбрия, сардины, форель, сельдь и т.д. богаты Омегаой-3, которая поддерживает когнитивную функцию и психическое здоровье. Альфа-линоленовая кислота (ALA), которая находится в рыбе во время пищеварения образует кислоты EPA и DHA, которые регулируют нейромедиаторы, уменьшают воспаление и способствуют здоровой работе мозга. Источником жирных кислот Омега-3 и витаминов группы В, которые уменьшают стресс и беспокойство является и авокадо.

Брокколи содержат большое количество магния, витамина С и фолата, эффективно борющихся с симптомами депрессии. Кроме того, брокколи снижает риск заболевания сердечных заболеваний.

содержат большое количество магния, витамина С и фолата, эффективно борющихся с симптомами депрессии. Кроме того, брокколи снижает риск заболевания сердечных заболеваний. Орехи и семена – источники полезных жиров и цинка. Ежедневное употребление горсти фисташек, грецких орехов или миндаля поможет противостоять стрессу. Семена подсолнечника — источник витамина Е, магния, марганца, селена, цинка, витаминов группы B и меди. Все эти вещества помогают бороться с тревожностью.

источники полезных жиров и цинка. Ежедневное употребление горсти фисташек, грецких орехов или миндаля поможет противостоять стрессу. — источник витамина Е, магния, марганца, селена, цинка, витаминов группы B и меди. Все эти вещества помогают бороться с тревожностью. Ромашковый чай поможет "запить" стресс, он способствует спокойному сну и уменьшает симптомы тревоги и депрессии.

поможет "запить" стресс, он способствует спокойному сну и уменьшает симптомы тревоги и депрессии. Черника содержит много флавоноидных антиоксидантов, которые оказывают мощное противовоспалительное и нейропротекторное действие и защищают от повреждения нервных клеток.

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