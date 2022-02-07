Продукты, от которых нужно отказаться, если у вас высокое кровяное давление

Продукты, от которых нужно отказаться, если у вас высокое кровяное давление

Беспокоит высокое кровяное давление?

Лучшее, что вы можете сделать, если хотите избежать высокого кровяного давления — фактора риска сердечного приступа и инсульта — уменьшить потребление соли. Тем более, если в вашей семье были диагнозы, связанные с сердечными недугами.

Читайте далее, чтобы узнать, от каких продуктов лучше отказаться (или, по крайней мере, ограничить), если вы не хотите столкнуться с диагнозом гипертония.

Хлеб и выпечка

Буханка белого хлеба содержит от 100 до 200 мг соли.

Пицца также входит в шестерку продуктов, содержащих много соли.

Хлеб, сыр, томатный соус содержат большое количество соли. Чем больше начинки, тем больше соли.

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Бутерброды и другой фаст-фуд

Большинство сэндвичей, гамбургеров быстрого питания и даже вегетарианских лавашей с фалафелем содержат много соли, что повышает артериальное давление.

Всякий раз, когда вы едите вне дома, даже если вы хорошо питаетесь, уровень натрия в вашем организме повышается до критических отметок. Большая часть соли в нашем рационе поступает из блюд кафе и закусочных.

Колбасные изделия

Мясные деликатесы и колбасные изделия — источники натрия. Диетологи проанализировали содержание натрия в 124 упакованных мясных деликатесах от разных производителей и сравнили их с порциями свежего мяса аналогичного размера и обнаружили, что в мясных деликатесах содержится в 11 раз больше соли.

Готовьте мясо и мясное ассорти на гриле.

Консервированные овощи

В процессе консервации добавляется соль, чтобы избежать порчи. Перед употребением смывайте ее под теплой проточной водой.

Блюда быстрого приготовления

Даже приготовленный с добавлением полезных ингредиентов (морковь, свежая капуста, листья салата, фасоль) уличный фаст-фуд, содержит более 1000 мг натрия из-за сыра, соусов и хлебных изделий.

Понятно. что вы не можете полностью исключить соль из своего рациона, но употребление продуктов, богатых калием, таких как рыба, авокадо, бананы и овощи, поможет ограничить ее негативные последствия.