Продукты, от которых нужно отказаться, если у вас высокое кровяное давление

Беспокоит высокое кровяное давление?
Лучшее, что вы можете сделать, если хотите избежать высокого кровяного давления — фактора риска сердечного приступа и инсульта — уменьшить потребление соли. Тем более, если в вашей семье были диагнозы, связанные с сердечными недугами.
Читайте далее, чтобы узнать, от каких продуктов лучше отказаться (или, по крайней мере, ограничить), если вы не хотите столкнуться с диагнозом гипертония.
Хлеб и выпечка
Буханка белого хлеба содержит от 100 до 200 мг соли.
Пицца также входит в шестерку продуктов, содержащих много соли.
Хлеб, сыр, томатный соус содержат большое количество соли. Чем больше начинки, тем больше соли.
Бутерброды и другой фаст-фуд
Большинство сэндвичей, гамбургеров быстрого питания и даже вегетарианских лавашей с фалафелем содержат много соли, что повышает артериальное давление.
Всякий раз, когда вы едите вне дома, даже если вы хорошо питаетесь, уровень натрия в вашем организме повышается до критических отметок. Большая часть соли в нашем рационе поступает из блюд кафе и закусочных.
Колбасные изделия
Мясные деликатесы и колбасные изделия — источники натрия. Диетологи проанализировали содержание натрия в 124 упакованных мясных деликатесах от разных производителей и сравнили их с порциями свежего мяса аналогичного размера и обнаружили, что в мясных деликатесах содержится в 11 раз больше соли.
Готовьте мясо и мясное ассорти на гриле.
Консервированные овощи
В процессе консервации добавляется соль, чтобы избежать порчи. Перед употребением смывайте ее под теплой проточной водой.
Блюда быстрого приготовления
Даже приготовленный с добавлением полезных ингредиентов (морковь, свежая капуста, листья салата, фасоль) уличный фаст-фуд, содержит более 1000 мг натрия из-за сыра, соусов и хлебных изделий.
Понятно. что вы не можете полностью исключить соль из своего рациона, но употребление продуктов, богатых калием, таких как рыба, авокадо, бананы и овощи, поможет ограничить ее негативные последствия.