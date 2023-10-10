Продукты, снижающие потенцию и половое влечение: мужчинам их лучше избегать

Тестостерон является одним из главных мужских половых гормонов, который отвечает за либидо, регулирует многие биохимические процессы в организме, непосредственно влияющие на качество жизни мужчины.

Нормальный уровень тестостерона обеспечивает либидо и мужскую потенцию, выработку жиров в печени, синтез эндорфинов, выработку инсулина, развитие скелета и мускул.

При снижении уровня тестостерона могут возникнуть такие проблемы со здоровьем как снижение либидо, эректильная дисфункция, проблемы с зачатием, потеря мышечной массы и выносливости, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз. Хотя у мужчин производится больше тестостерона, он является важнейшим гормоном и для женщин.

Не все знают, что употребление некоторых продуктов могут снизить уровень тестостерона, а то и убить на некоторое время половое влечение. При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо.

Какие продукты снижают уровень тестостерона

Соевые продукты

Соевые продукты, такие как тофу, соевые бобы и изоляты соевого белка, содержат фитоэстрогены. Эти соединения подобны женскому гормону эстрогена и действуют подобным образом. Исследователи предположили, что фитоэстрогены в сое могут влиять на организм без изменения уровня гормонов в организме, что может вызвать симптомы высокого уровня эстрогена.

Молочные продукты

Многие люди отказываются от молочных продуктов из-за того, что в них могут содержаться антибиотики и гормоны роста, которые могут влиять на уровень тестостерона в организме человека. Если употреблять такие продукты постоянно, может измениться гормональный фон, нарушится естественная выработка гормонов, в том числе половых.

Кроме того, корм, которым кормят коров или коз, может содержать сою, которая может повысить уровень эстрогена в коровьем молоке.

Хлеб, выпечка и десерты

Один кекс или булочка, конечно, не приведут к росту уровня тестостерона. Однако рацион богатый выпечкой и десертами может привести к снижению выработки главного мужского гормона. Исследования показывают, что мужчины, часто употреблявшие сладости и выпечку, имели высокий процент мицеллярного жира и высокий уровень инсулина, это негативно отразилось на выработке тестостерона.

Алкоголь

Тот, кто заботится о своем половом влечении, должен подумать о том, чтобы отказаться от алкоголя или ограничить его. Как свидетельствует исследование, опубликованное в Current Drug Abuse Review, длительное употребление алкоголя приводит к снижению уровня тестостерона у мужчин. В то же время употребление алкоголя вызывает повышение уровня тестостерона у женщин.

Пиво считается самым вредным напитком для тестостерона. В составе этого продукта есть фитоэстрогены, которые провоцируют ожирение по женскому типу, угнетают тестостерон, снижают либидо.

Сахар и сладкие напитки

Сахар и сладкие продукты провоцируют выброс инсулина, конкурирующий с тестостероном за рецепторы. То есть гормон не синтезируется до тех пор пока рецепторы обрабатывают инсулин. Негативное влияние на синтез тестостерона также оказывают сладкие напитки.

Употребление сахара часто становится причиной избыточного веса и развития сахарного диабета II типа, на фоне которого снижается уровень тестостерона и ухудшается потенция. При ожирении жировая ткань превращает тестостерон в эстроген (женский гормон), что создает дисбаланс гормонов в мужском организме.

Корень солодки

Некоторые исследования показывают, что употребление продуктов, содержащих корень солодки, снижает уровень тестостерона. Этот ингредиент часто присутствует в составе чая, конфет, табачных изделий, напитков.

Жиры

Фаст-фуд и обработанные продукты часто содержат в своем составе трансжиры – вещества не только повышающие риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, но и которые влияют на выработку мужских гормонов.

Полезные жиры могут по-разному влиять на половые функции. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Andrology Trusted Source, показало, что использование трансжиров может снизить уровень тестостерона в организме. Оно обнаружило, что слишком большое количество омега-6 жирных кислот уменьшает размер и функцию яичка. В то время как употребление большого количества полиненасыщенных омега-3 жирных кислот может увеличить размер яичек и улучшить их функцию.

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