Продукты, угрожающие развитием рака, деменции и сердечных заболеваний: никогда их не покупайте

"Доступный яд", который медленно убивает организм человека — так можно назвать продукты, которые есть дома или в холодильнике почти у каждого. Их, по мнению диетологии Светланы Фус стоит как можно быстрее избавиться.

Речь идет об ультраобработанных продуктах или UPF. Под эту категорию подпадает примерно половина продуктов, которые мы ежедневно потребляем - от нарезного тостового хлеба до мороженого.

По словам диетологии, в последние десятилетия появляется все больше доказательств того, что пища глубокой обработки не просто вредит здоровью организма, она часто вызывает разные виды рака, сердечные заболевания, инсульты и деменцию.

Способ приготовления такой пищи разный, общее, что все они проходят существенную промышленную обработку. Поэтому в состав таких продуктов входят консерванты, искусственные подсластители, эмульгаторы, которых нет в домашних блюдах.

Почему линейка ультраобработанных ежегодно растет? Потому что, по словам Мэрион Нестле, эксперта по пищевой политике и профессор диетологии Нью-Йоркского университета, производство таких продуктов является одним из самых прибыльных производств для пищевых компаний. Вместе с увеличением потребления таких продуктов растет и количество случаев рака и диабета.

Среди самых популярных ультраобработанных продуктов:

хлеб массового производства,

сухие сладкие завтраки,

супы быстрого приготовления, различные порошковые пюре и т.п.

фруктовые йогурты,

переработанные мясные продукты (ветчина, колбасы),

снеки, чипсы, печенье,

мороженое,

сладкие безалкогольные напитки.

Как советует диетология, важно читать этикетки и выбирать правильные продукты, "одно дело цельнозерновой хлеб с хорошим, коротким, понятным составом, другое дело тостовый, который не то чтобы не несет никакой пользы, а в перспективе долговременного потребления может быть даже вредным". Это касается всех продуктов.

Такие ингредиенты как эмульгаторы есть практически всюду — от майонеза до мясных продуктов. Эти ингредиенты работают как клей, который придает продукту нужную структуру, стабильность, а также вкус. Они являются одним из самых опасных ингредиентов, без них не обходится производство пищи, их задача — сделать пищу привлекательной и желанной, а также продлить срок ее хранения.

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