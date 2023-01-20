Продукты, усиливающие запах пота, и продукты, которые помогут избавиться от неприятного запаха тела

Считается, что потливость и пренебрежение ежедневной гигиеной, а также некоторые проблемы со здоровьем являются причиной неприятного запаха. Это относительно верно, однако не только. Некоторые недавние исследования показали, что наш рацион, то, что мы едим, также влияет на запах тела.

Сама по себе жидкость, выделяемая потовыми железами, не пахнет. Пот на 98% состоит из воды и на 2% из разных веществ, включая цинк, медь, железо, никель, кадмий. В благоприятной влажной среде накапливаются бактерии, начинающие активную деятельность, именно продукты деятельности этих бактерий в результате разложения образуют неприятный запах. Если нет возможности принять душ сразу после того, как мы вспотели, количество бактерий и продуктов их жизнедеятельности увеличивается, и в результате запах становится еще более резким.

В первую очередь вызвать чрезмерное потоотделение могут алкоголь и продукты с глутаматом натрия и кофеином. Среди продуктов, употребление которых следует ограничить, чтобы избежать усиления неприятного запаха пота, также:

Животный белок, чрезмерное потребление которого является причиной неприятного запаха. Мясо переваривается медленнее растительной пищи. Продукты расщепления белка всасываются в кишечник, где попадают в кровь и пот, там сочетаются с бактериями и усиливают запах.

Но некоторые овощи также могут быть причиной появления неприятного запаха. Если вам сопутствует неприятный запах пота, исследователи рекомендуют заменить тыкву – апельсинами, спаржу – сельдереем, брокколи и цветную капусту – яблоками. Улучшит запах тела употребление максимального количества пищи в сыром виде.

Разнообразны острые продукты и приправы, например, перец чили. Дело в том, что в таких продуктах содержится алкалоид капсаицин и другие химические вещества, посылающие мозгу ложный сигнал о перегреве тела. В ответ организм для остывания начинает создавать еще больше пота. У некоторых людей неприятный запах могут вызывать некоторые ароматные приправы, такие как кумин, карри и тмин.

Рыбный запах тела, возникающий у некоторых людей, является избытком холина (витамина B4), содержащегося в тунце и красной рыбе.

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, руккола, капуста содержат большое количество хлорофилла, действующего, как природный дезодорант. Употребление листовой зелени помогает поддерживать сбалансированный уровень pH в организме и снижает щелочной уровень, что, в свою очередь, помогает предотвратить сухость во рту, что вызывает неприятный запах изо рта. Петрушка, которая соджержит много хлорофилла, недаром известна как народное средство от неприятного запаха.

Благодаря успокаивающим свойствам, употребление мяты снижает количество импульсов, которые отправляются потовым железам, поэтому они и выделяют меньшее количество секрета.

Розмарин способен блокировать рост бактерий, вызывающих неприятный запах. В нем содержатся хлорофилл и ментол, обладающие дезодорационным эффектом. Недостаток цинка в организме приводит к активной потливости. В розмарине есть цинк, поэтому растение восполняет недостаток этого химического элемента.

Беспроигрышный совет – пить больше воды. Исследования показали, что вода избавляет от токсинов и отходов, омывает его изнутри и изгоняет все нежелательные запахи.

Запах тела стал более приятным, если запивать еду не кофе и сладким чаем, а разнообразными травяными отварами: шалфея, ромашки, мелиссы. Улучшает запах тела гречишный или иван-чай. Конечно, нужно отдавать предпочтение холодным, а не горячим напиткам.

Положительно на запах тела влияет и употребление зеленого чая. В нем содержатся органические кислоты и танин. Он обладает терпкими свойствами, помогающими в борьбе с излишней потливостью, и препятствует росту бактерий.

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