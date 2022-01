Продукты, ускоряющие старение мозга

Диетолог предостерегла от злоупотребление некоторых продуктов питания.

Некоторые продукты могут ускорить старение мозга, считает диетолог Серена Пун. Самыми вредными для мозга она назвала три продукта, вызывающих в организме воспаление.

Об этом пишет Eat This, Not That!

Также читайте Диетологи назвали пищевые привычки, благодаря которым вы будете выглядеть на десять лет моложе

"Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар (сахар и сиропы, добавленные в продукты при обработке или переработке), переработанное мясо и рафинированные углеводы, распространенные в стандартном рационе", — уточнила она.

Эксперт объяснила, что употребление слишком большого количества сахара "убивает" память и увеличивает риск слабоумия. По ее словам, сахар можно найти почти всюду: от напитков и десертов - до заправок для салатов, замаскированных под "полезные".

"Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара", — посоветовала она.

Другим компонентом, от которого следует отказаться, диетолог считает рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. Такие углеводы не обладают питательной ценностью, добавила она. Они изменяют функции в нескольких областях мозга.

Кроме того, она призвала отказаться от полуфабрикатов переработанного мяса.

Ранее диетологи объяснили, что нельзя есть при артрите.

Сколько жевать еду – советы от врача-диетолога Натальи Самойленко

Читайте также: